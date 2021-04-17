Зеленский назвал вступление в НАТО гарантией безопасности Украины
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«Только вступление Украины в НАТО может гарантировать долгосрочную безопасность и мир», — сказал он.
При этом, по мнению Зеленского, конфликт на востоке Украины оказывает «давление на Европу и Запад в целом»
«Это конфликт, который решит, будет ли сохранён истинный демократический порядок, будет ли работать принцип нерушимости границ, и будет ли свобода народов выбирать свою судьбу», — отметил он.
Ранее Зеленский назвал вступление в НАТО единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе.
Глава альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО могут решать только 30 членов организации и Киев.