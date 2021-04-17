Зеленский назвал вступление в НАТО гарантией безопасности Украины

Короткая ссылка
Только вступление в НАТО может гарантировать Украине долгосрочную безопасность и мир, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете The Daily Telegraph.
Зеленский назвал вступление в НАТО гарантией безопасности Украины
  • © president.gov.ua

«Только вступление Украины в НАТО может гарантировать долгосрочную безопасность и мир», — сказал он.

При этом, по мнению Зеленского, конфликт на востоке Украины оказывает «давление на Европу и Запад в целом»

«Это конфликт, который решит, будет ли сохранён истинный демократический порядок, будет ли работать принцип нерушимости границ, и будет ли свобода народов выбирать свою судьбу», — отметил он.

Ранее Зеленский назвал вступление в НАТО единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе.

Глава альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО могут решать только 30 членов организации и Киев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить