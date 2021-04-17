Зеленский назвал вступление в НАТО гарантией безопасности Украины

Только вступление в НАТО может гарантировать Украине долгосрочную безопасность и мир, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью газете The Daily Telegraph.

«Только вступление Украины в НАТО может гарантировать долгосрочную безопасность и мир», — сказал он.

При этом, по мнению Зеленского, конфликт на востоке Украины оказывает «давление на Европу и Запад в целом»

«Это конфликт, который решит, будет ли сохранён истинный демократический порядок, будет ли работать принцип нерушимости границ, и будет ли свобода народов выбирать свою судьбу», — отметил он.

Ранее Зеленский назвал вступление в НАТО единственным способом завершить вооружённый конфликт в Донбассе.

Глава альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО могут решать только 30 членов организации и Киев.