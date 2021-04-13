Столтенберг прокомментировал возможное членство Украины в НАТО

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Вопрос о членстве Украины в НАТО могут решать только 30 членов альянса и Киев, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг прокомментировал возможное членство Украины в НАТО
  • Reuters

«Тридцать членов НАТО должны решить, когда Украина сможет вступить в НАТО, никто более не имеет права вмешиваться в этот процесс», — цитирует РИА Новости Столтенберга в ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Он отметил, что суверенное государство имеет право подать заявку на членство в альянсе.

«Крупные державы не могут диктовать другим, что делать. Это тот мир, который мы хотим оставить в прошлом», — отметил Столтенберг.

По его словам, Россия не может «решать за другие государства в сфере безопасности, это касается и членства в НАТО».

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский признал вступление в НАТО единственным способом для Украины завершить вооружённый конфликт в Донбассе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «гипотетическое получение членства в альянсе, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесёт мир на Украину, но, и напротив, приведёт к масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности».

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