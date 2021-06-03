Кравчук предложил расширить минский формат переговоров по Донбассу

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Формат переговоров по Донбассу после переноса площадки из Минска необходимо расширить и привлечь к ним более высокопоставленных чиновников, заявил председатель украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
Кравчук предложил расширить минский формат переговоров по Донбассу
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«Когда мы сделаем замену Минска на Варшаву или, скажем, на другую страну, Женеву, я условно говорю, то тогда можно будет говорить и о переформатировании самой минской площадки для того, чтобы она стала более широкой», — цитирует его в эфире телеканала «Украина 24» РИА Новости.

Кравчук также высказался за более конкретные, а не только консультативные полномочия группы.

«А я думаю, предоставить более широкие полномочия, и, может, я думаю, что это было бы даже правильно, ввести в минский формат чиновников высокого ранга», — предложил он.

В апреле Кравчук заявил, что больше не поедет в Минск на переговоры по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Позднее он предупредил, что будет просить об отказе от минского формата переговоров по Донбассу, если не удастся его реанимировать.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Берлин и Париж не позволить Киеву увильнуть от выполнения минских договорённостей.

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