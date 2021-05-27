Лавров прокомментировал ситуацию с минскими договорённостями

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что в Москве рассчитывают, что Берлин и Париж, как соавторы минских договорённостей, не позволят Киеву увильнуть от выполнения соглашений.

Он призвал «не путать сюжеты» в ситуации с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Белоруссии и урегулированием в Донбассе.

«Если украинская сторона, конечно, не хочет найти повод, чтобы увильнуть окончательно от выполнения своих обязанностей. Надеюсь, что как минимум Франция и Германия, как соавторы минских договорённостей, не позволят сделать этого», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Ранее первый президент Украины, глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил перенести площадку для переговоров по Донбассу в Швейцарию или Финляндию.

В конце апреля Лавров отмечал, что команда украинского президента Владимира Зеленского «извивается как может», пытаясь перевернуть минские договорённости «с ног на голову».