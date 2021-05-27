Кравчук предложил перенести площадку для переговоров по Донбассу в Швейцарию или Финляндию

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Первый президент Украины, постоянный председатель украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил перенести площадку для переговоров по Донбассу в Швейцарию или Финляндию.
Кравчук предложил перенести площадку для переговоров по Донбассу в Швейцарию или Финляндию
  • РИА Новости

«Короче говоря, это может быть страна, которая зарекомендовала себя как государство, построившее демократию или идущее путём демократии, не демонстрируя каких-то усилий по остановке этого пути. Это моя точка зрения, но повторяю, это должна быть наша общая точка зрения», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, решение о смене площадки должны совместно принимать Россия, Украина и ОБСЕ.

«То есть мы должны вместе принять общее, согласованное решение консенсусом и перенести эту площадку в нейтральную страну», — добавил Кравчук.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая.

В апреле Кравчук уже заявлял, что больше не поедет в Минск на переговоры по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

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