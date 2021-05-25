Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с 26 мая
- globallookpress.com
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает ТАСС.
Он отметил, что украинским авиакомпаниям и самолётам с 26 мая запрещаются полёты в авиапространстве Белоруссии.
Накануне украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить запрет на полёты между Белоруссией и Украиной.
Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией.
Франция и Великобритания приостановили разрешение на полёты белорусской авиакомпании «Белавиа».