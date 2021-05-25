Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с 26 мая

Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает ТАСС.

Он отметил, что украинским авиакомпаниям и самолётам с 26 мая запрещаются полёты в авиапространстве Белоруссии.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить запрет на полёты между Белоруссией и Украиной.

Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией.

Франция и Великобритания приостановили разрешение на полёты белорусской авиакомпании «Белавиа».