Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с 26 мая

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Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с полуночи 26 мая.
Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией с 26 мая
  • globallookpress.com

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает ТАСС.

Он отметил, что украинским авиакомпаниям и самолётам с 26 мая запрещаются полёты в авиапространстве Белоруссии.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить запрет на полёты между Белоруссией и Украиной.

Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских государств избегать полётов над Белоруссией.

Франция и Великобритания приостановили разрешение на полёты белорусской авиакомпании «Белавиа».

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