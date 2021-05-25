Во Франции приостановили разрешение на полёты компании «Белавиа»

Разрешение на полёты белорусской авиакомпании «Белавиа» над Францией приостановлено. Об этом заявил госсекретарь при французском министерстве транспорта Жан-Батист Джеббари.

«В целях безопасности пассажиров я попросил работающие во Франции авиакомпании больше не летать над воздушным пространством Белоруссии. Разрешение на полёты «Белавиа» также приостановлено», — написал он в Twitter.

Ранее лидеры стран Евросоюза призвали Европейский совет принять меры с целью запрета полётов самолётов из Белоруссии в воздушном пространстве сообщества.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.