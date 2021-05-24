Лидеры стран Евросоюза призвали закрыть небо ЕС для белорусских самолётов
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Фото соответствующего документа с выводами опубликовал в Twitter официальный представитель главы Евросовета Шарля Мишеля — Баренд Лейтс.
«Лидеры ЕС призвали Совет ЕС принять необходимые меры для запрета полётов белорусских авиалиний в воздушном пространстве Евросоюза, препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов этих авиалиний», — отмечается в документе.
Также лидеры стран ЕС рекомендовали авиаперевозчикам из европейских стран избегать полётов над Белоруссией.
Conclusions on #Belarus adopted at #EUCO chaired by @eucopresidentpic.twitter.com/MWco6QEiTy— Barend Leyts (@BarendLeyts) May 24, 2021
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе заявила, что ЕС замораживает инвестиционную помощь для Белоруссии на сумму €3 млрд.
23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.