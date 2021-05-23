В Минске задержали основателя Telegram-канала NEXTA Протасевича

Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич задержан на экстренно севшем в Минске самолёте.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на незарегистрированный правозащитный центр «Весна».

«Задержан Роман Протасевич. Он летел рейсом Ryanair Афины — Вильнюс», — приводит агентство заявление центра.

Аналогичную информацию даёт также сам Telegram-канал Протасевича.

В ноябре 2020 года сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела в отношении администраторов NEXTA, они объявлены в розыск.

20 октября 2020-го суд в Белоруссии признал Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими.