СК Белоруссии возбудил дела против администраторов Telegram-канала NEXTA

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Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела в отношении администраторов Telegram-канала NEXTA, они объявлены в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
СК Белоруссии возбудил дела против администраторов Telegram-канала NEXTA
  • Степан Путило
  • Reuters
  • © Kacper Pempel

«По данным следствия, в отношении граждан Республики Беларусь Степана Путило и Романа Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок — ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь», — заявили в СК республики.

Также против них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 в связи с «совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности».

По данным ведомства, эти действия были направлены на представителей власти и сотрудников правоохранительных органов «посредством созданных и управляемых ими Telegram-каналов».

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