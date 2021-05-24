ЕС заморозил экономический пакет для Белоруссии на €3 млрд
- Reuters
«У ЕС есть инвестиционный и экономический пакет на €3 млрд для Белоруссии, он заморожен до того момента, пока Белоруссия не станет демократической страной», — приводит РИА Новости её слова.
Также сообщалось, что Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с бортом Ryanair.
В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.