ЕС заморозил экономический пакет для Белоруссии на €3 млрд

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе заявила, что ЕС замораживает инвестиционную помощь для Белоруссии на сумму €3 млрд. 
ЕС заморозил экономический пакет для Белоруссии на €3 млрд
  • Reuters

«У ЕС есть инвестиционный и экономический пакет на €3 млрд для Белоруссии, он заморожен до того момента, пока Белоруссия не станет демократической страной», — приводит РИА Новости её слова.

Также сообщалось, что Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с бортом Ryanair.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

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