Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с бортом Ryanair
- Reuters
«По просьбе верховного представителя Жозепа Борреля генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвал посла Республики Белоруссия в Евросоюзе Александра Михневича, чтобы осудить недопустимый шаг белорусских властей, которые вынудили гражданский самолёт совершить аварийную посадку в Минске и задержали его пассажира Романа Протасевича, независимого белорусского журналиста и активиста», — говорится в сообщении внешнедипломатической службы Евросоюза.
В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.