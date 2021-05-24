Евросоюз вызвал постпреда Белоруссии из-за инцидента с бортом Ryanair

Евросоюз вызвал постоянного представителя Белоруссии при ЕС Александра Михневича из-за инцидента с самолётом компании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был посажен в Минске.

«По просьбе верховного представителя Жозепа Борреля генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвал посла Республики Белоруссия в Евросоюзе Александра Михневича, чтобы осудить недопустимый шаг белорусских властей, которые вынудили гражданский самолёт совершить аварийную посадку в Минске и задержали его пассажира Романа Протасевича, независимого белорусского журналиста и активиста», — говорится в сообщении внешнедипломатической службы Евросоюза.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.