Севший в Минске самолёт с Протасевичем на борту приказал принять лично Лукашенко

Экстренно севший в Минске самолёт авиакомпании Ryanair приземлился из-за сообщения о бомбе на борту. Приказ принять лайнер в аэропорту отдал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».

Отмечается, что также по поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолёта в небо был поднят истребитель. Сейчас МиГ-29 дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить лайнер до границы с Литвой.

«Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолёт. Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолёт разворачивать и принимать. В этой ситуации самое главное — безопасность и жизни людей!» — говорится в заявлении.

По данным канала, в аэропорту в настоящий момент работают сапёры, пассажиры проходят повторный досмотр.

Вместе с тем Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии в своём Telegram-канале официально подтвердило задержание одного из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

«Основатель Telegram-канала NEXTA Протасевич задержан в аэропорту Минска», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Протасевич был задержан на экстренно севшем в Минске самолёте.