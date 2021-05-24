Зеленский поручил подготовить решение о запрете полётов в Белоруссию

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Украинский лидер Владимир Зеленский поручил правительству подготовить запрет на полёты между Белоруссией и Украиной.

Зеленский провёл с членами кабмина совещание, где обсуждалась ситуация с бортом авиакомпании Ryanair, следовавшим 23 мая из Афин в Вильнюс, который был вынужден приземлиться в Минске.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов с Украины и в нашу страну», — говорится в сообщении офиса украинского президента.

Ранее сообщалось, что Украина рассматривает возможность запрета полётов «Белавиа» на свою территорию.

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