Зеленский поручил подготовить решение о запрете полётов в Белоруссию
Зеленский провёл с членами кабмина совещание, где обсуждалась ситуация с бортом авиакомпании Ryanair, следовавшим 23 мая из Афин в Вильнюс, который был вынужден приземлиться в Минске.
«Учитывая сложившуюся ситуацию, президент поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов с Украины и в нашу страну», — говорится в сообщении офиса украинского президента.
Ранее сообщалось, что Украина рассматривает возможность запрета полётов «Белавиа» на свою территорию.