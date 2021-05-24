Украина рассматривает возможность запрета на полёты «Белавиа»

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Украина рассматривает возможность запрета полётов белорусской авиакомпании «Белавиа» на свою территорию.
Украина рассматривает возможность запрета на полёты «Белавиа»
  • РИА Новости

Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Этот вопрос сейчас будет в процессе обсуждения и точно будет коррелироваться с решениями европейских стран», — приводит издание «СТРАНА.ua» его слова.

Также, по его словам, украинские авиакомпании могут перестать летать над Белоруссией.

«Возможно, решение будет в том, что ни одна авиакомпания из цивилизованных стран, включая Украину, не зайдёт в небо Беларуси», — добавил Подоляк.

Ранее Евросоюз вызвал постоянного представителя Белоруссии при ЕС Александра Михневича из-за инцидента с самолётом компании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был посажен в Минске из-за угрозы минирования.

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