Украина рассматривает возможность запрета на полёты «Белавиа»

Украина рассматривает возможность запрета полётов белорусской авиакомпании «Белавиа» на свою территорию.

Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Этот вопрос сейчас будет в процессе обсуждения и точно будет коррелироваться с решениями европейских стран», — приводит издание «СТРАНА.ua» его слова.

Также, по его словам, украинские авиакомпании могут перестать летать над Белоруссией.

«Возможно, решение будет в том, что ни одна авиакомпания из цивилизованных стран, включая Украину, не зайдёт в небо Беларуси», — добавил Подоляк.

Ранее Евросоюз вызвал постоянного представителя Белоруссии при ЕС Александра Михневича из-за инцидента с самолётом компании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс и был посажен в Минске из-за угрозы минирования.