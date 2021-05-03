Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу

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Председатель киевской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что будет просить об отказе от минского формата переговоров по Донбассу, если не удастся его реанимировать.
Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу
  • РИА Новости

«Есть первые маленькие шаги к тому, что мы хотим добиться каких-то более конкретных и эффективных действий в минском формате. Но если мы увидим, что это или попытка как-то отойти от главного вопроса о мире в Донбассе, или попытка скрыть свои истинные намерения, я буду... просить выходить из минского формата», — заявил Кравчук.

По его мнению, чтобы сохранить нынешний формат, нужно объединить выработанные за семь лет вопросы в кластеры и рассматривать их вместе.

Кроме того, глава киевской делегации в ТКГ сообщил о необходимости усовершенствовать механизм воздействия на нарушения режима прекращения огня.

Ранее Кравчук заявил о передаче ОБСЕ дополненного проекта о мире в Донбассе.

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