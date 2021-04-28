Грызлов заявил о блокировке Киевом шагов по соблюдению мира в Донбассе
- РИА Новости
«Сегодня на заседании контактной группы киевская сторона заблокировала предложения России о конкретных механизмах предотвращения нарушений режима прекращения огня между Украиной и Донбассом», — цитирует его РИА Новости.
По словам Грызлова, Киев вместо обсуждения практических шагов выстраивает «запутанные юридические конструкции», чтобы отказаться от признания Донбасса в качестве стороны конфликта.
«Фактически ради соблюдения надуманных красных линий, прямо противоречащих Минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины», — подчеркнул российский полпред.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что команда украинского президента Владимира Зеленского «извивается как может», пытаясь перевернуть минские договорённости «с ног на голову», а Запад не реагирует на это и демонстрирует полную беспомощность.