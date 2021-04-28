Грызлов заявил о блокировке Киевом шагов по соблюдению мира в Донбассе

Короткая ссылка
Киев блокирует в угоду радикальному украинскому меньшинству конкретные предложения для соблюдения режима прекращения огня и предотвращения нарушения мира в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.
Грызлов заявил о блокировке Киевом шагов по соблюдению мира в Донбассе
  • РИА Новости

«Сегодня на заседании контактной группы киевская сторона заблокировала предложения России о конкретных механизмах предотвращения нарушений режима прекращения огня между Украиной и Донбассом», — цитирует его РИА Новости.

По словам Грызлова, Киев вместо обсуждения практических шагов выстраивает «запутанные юридические конструкции», чтобы отказаться от признания Донбасса в качестве стороны конфликта.

«Фактически ради соблюдения надуманных красных линий, прямо противоречащих Минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины», — подчеркнул российский полпред.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что команда украинского президента Владимира Зеленского «извивается как может», пытаясь перевернуть минские договорённости «с ног на голову», а Запад не реагирует на это и демонстрирует полную беспомощность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить