Грызлов заявил о блокировке Киевом шагов по соблюдению мира в Донбассе

Киев блокирует в угоду радикальному украинскому меньшинству конкретные предложения для соблюдения режима прекращения огня и предотвращения нарушения мира в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

«Сегодня на заседании контактной группы киевская сторона заблокировала предложения России о конкретных механизмах предотвращения нарушений режима прекращения огня между Украиной и Донбассом», — цитирует его РИА Новости.

По словам Грызлова, Киев вместо обсуждения практических шагов выстраивает «запутанные юридические конструкции», чтобы отказаться от признания Донбасса в качестве стороны конфликта.

«Фактически ради соблюдения надуманных красных линий, прямо противоречащих Минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины», — подчеркнул российский полпред.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что команда украинского президента Владимира Зеленского «извивается как может», пытаясь перевернуть минские договорённости «с ног на голову», а Запад не реагирует на это и демонстрирует полную беспомощность.