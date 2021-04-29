Кравчук заявил о передаче ОБСЕ дополненного проекта о мире в Донбассе

Киев передал специальному представителю действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау дополненное предложение по механизму предотвращения нарушения перемирия в Донбассе, сообщил глава украинской делегации Леонид Кравчук.

По его словам, в ходе переговоров трёхсторонней контактной группы 28 апреля удалось добиться серьёзного прогресса, несмотря на то что проект о предотвращении нарушения перемирия в Донбассе, предложенный российской стороной, не был принят.

«Она предложила проект такого документа, но нам не удалось принять даже не потому, что содержание было несовершенное, а потому, что не были точно определены субъекты этого процесса и субъекты выполнения предложений, которые были определены в заявлении, предложенном российской стороной», — заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина-24».

При этом, как он сообщил, киевская сторона представила ОБСЕ дополненный проект данного документа.

«Я сегодня послал госпоже Хайди Грау проект дополнений к российскому проекту (мы считаем, что российский проект может быть взят за основу) с просьбой рассмотреть его. Ещё есть время, и, дай бог, примем решение», — добавил Кравчук.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев заблокировал конкретные предложения для соблюдения режима прекращения огня и предотвращения нарушения мира в Донбассе.

В то же время полномочный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего отметил, что участникам контактной группы удалось разблокировать обсуждение политических вопросов.