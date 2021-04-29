В ЛНР заявили о разблокировке обсуждения политических вопросов с Киевом
- © Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«Обсуждение вопросов политического урегулирования прошло без участия общественных экспертов с обеих сторон, что соответствует сделанным ранее представителями республик компромиссным предложениям. Это позволило разблокировать обсуждение политических вопросов в контактной группе», — отметил он.
Вместе с этим Дейнего добавил, что несмотря на то, что диалог в контактной группе физически состоялся, обсудить по существу главный вопрос — разработку дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе — не удалось.
Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев блокирует в угоду радикальному украинскому меньшинству конкретные предложения для соблюдения режима прекращения огня и предотвращения нарушения мира в Донбассе.