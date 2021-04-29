В ЛНР заявили о разблокировке обсуждения политических вопросов с Киевом

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Полномочный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что участникам контактной группы удалось разблокировать обсуждение политических вопросов.
В ЛНР заявили о разблокировке обсуждения политических вопросов с Киевом
  • © Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Обсуждение вопросов политического урегулирования прошло без участия общественных экспертов с обеих сторон, что соответствует сделанным ранее представителями республик компромиссным предложениям. Это позволило разблокировать обсуждение политических вопросов в контактной группе», — отметил он.

Вместе с этим Дейнего добавил, что несмотря на то, что диалог в контактной группе физически состоялся, обсудить по существу главный вопрос — разработку дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе — не удалось.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев блокирует в угоду радикальному украинскому меньшинству конкретные предложения для соблюдения режима прекращения огня и предотвращения нарушения мира в Донбассе.

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