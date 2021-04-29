В ЛНР заявили о разблокировке обсуждения политических вопросов с Киевом

Полномочный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики на минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил, что участникам контактной группы удалось разблокировать обсуждение политических вопросов.

Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«Обсуждение вопросов политического урегулирования прошло без участия общественных экспертов с обеих сторон, что соответствует сделанным ранее представителями республик компромиссным предложениям. Это позволило разблокировать обсуждение политических вопросов в контактной группе», — отметил он.

Вместе с этим Дейнего добавил, что несмотря на то, что диалог в контактной группе физически состоялся, обсудить по существу главный вопрос — разработку дорожной карты по урегулированию конфликта в Донбассе — не удалось.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев блокирует в угоду радикальному украинскому меньшинству конкретные предложения для соблюдения режима прекращения огня и предотвращения нарушения мира в Донбассе.