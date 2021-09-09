Лавров ответил на призыв Кулебы провести встречу в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал призывы своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы провести встречу в нормандском формате.

В рамках совместного брифинга со своим коллегой из Израиля Яиром Лапидом он напомнил, что нормандский формат должен обеспечивать создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности минских договорённостей.

«Когда украинская сторона устами своего министра... призывает скорее встретиться в нормандском формате... а параллельно другие члены украинского руководства... заявляют, что не будут эти договорённости выполнять... такое раздвоение сознания, внешнеполитическая шизофрения наблюдаются», — отметил Лавров.

Российский министр обратил внимание на некоторые украинские законы, которые, по его мнению, «ставят крест» на Минских соглашениях. В качестве примера он привёл закон о запрете использовать русский язык.

«Иначе трудно охарактеризовать закон, который запрещает использование русского языка, а также закон, который обсуждается в Верховной раде, касающийся амнистий, особого статуса Донбасса и специальной процедуры организации там выборов», — подчеркнул глава МИД России.

Он добавил, что без обсуждения минского формата встреча «четвёрки» лишена смысла.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее заявил, что на Украине надеются на скорейшую встречу в нормандском формате при участии России.