Зеленский высказался о позиции Украины по поводу присутствия НАТО в Чёрном море

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона выступает за присутствие НАТО в Чёрном море.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Украина последовательно выступает за присутствие НАТО в Чёрном море», — сказал он на брифинге в Кишинёве.

Вместе с этим Зеленский заявил, что вокруг Украины якобы нарастает военная угроза.

«Сейчас и Белоруссия используется в качестве платформы для таких угроз», — отметил украинский лидер.

Ранее Зеленский ввёл в силу указ «О Стратегии коммуникации по вопросам евро-атлантической интеграции Украины на период до 2025 года». Цель документа состоит в реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО.