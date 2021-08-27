Зеленский высказался о позиции Украины по поводу присутствия НАТО в Чёрном море
- ©Офис Президента Украины
Об этом сообщает Интерфакс.
«Украина последовательно выступает за присутствие НАТО в Чёрном море», — сказал он на брифинге в Кишинёве.
Вместе с этим Зеленский заявил, что вокруг Украины якобы нарастает военная угроза.
«Сейчас и Белоруссия используется в качестве платформы для таких угроз», — отметил украинский лидер.
Ранее Зеленский ввёл в силу указ «О Стратегии коммуникации по вопросам евро-атлантической интеграции Украины на период до 2025 года». Цель документа состоит в реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО.