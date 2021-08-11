Зеленский утвердил стратегию по интеграции Украины в НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в силу указ «О Стратегии коммуникации по вопросам евро-атлантической интеграции Украины на период до 2025 года». Цель документа состоит в реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в НАТО.
Зеленский утвердил стратегию по интеграции Украины в НАТО
  • Reuters

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

«Среди прочего предполагается всестороннее информирование украинского общества о государственной политике в направлении евро-атлантической интеграции путём включения этого вопроса в учебные программы, привлечения независимых экспертов... по достижению критериев членства в НАТО», — сказано в сообщении.

Кроме того, своим указом Зеленский поручил правительству за три месяца разработать и утвердить план мероприятий по реализации утверждённой стратегии.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, предусматривающей курс страны в ЕС и НАТО.

8 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина может стать членом Евросоюза и Североатлантического альянса в течение ближайших пяти — десяти лет.

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