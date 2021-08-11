Зеленский утвердил стратегию по интеграции Украины в НАТО
- Reuters
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пресс-службу офиса президента.
«Среди прочего предполагается всестороннее информирование украинского общества о государственной политике в направлении евро-атлантической интеграции путём включения этого вопроса в учебные программы, привлечения независимых экспертов... по достижению критериев членства в НАТО», — сказано в сообщении.
Кроме того, своим указом Зеленский поручил правительству за три месяца разработать и утвердить план мероприятий по реализации утверждённой стратегии.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил стратегию внешней политики, предусматривающей курс страны в ЕС и НАТО.
8 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина может стать членом Евросоюза и Североатлантического альянса в течение ближайших пяти — десяти лет.