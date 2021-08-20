«Мечтательное отношение к действительности»: как Киев собирается построить новый военно-морской флот до 2035 года

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерениях построить новый военно-морской флот до 2035 года. По его словам, на Украине уже создаётся соответствующая инфраструктура. Кроме того, Киев планирует начать развитие военно-морских баз. При этом украинские власти надеются на поддержку проекта Вашингтоном, Лондоном и странами ЕС. Однако эксперты сомневаются в способности Киева создать новый военно-морской флот. По их мнению, такое громкое заявление Зеленского адресовано внутренней аудитории в преддверии 30-летия независимости Украины.

Киев планирует построить новый военно-морской флот до 2035 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинские власти хотят реализовать большую программу по развитию ВМФ. Об этом сообщил офис украинского лидера.

«Что касается нашего военно-морского флота — сейчас у нас есть три этапа. До 2035 года — строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности — он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий — до 2035 года», — приводит слова Зеленского его офис.

Отмечается также, что Зеленский сообщил о создании на Украине соответствующей инфраструктуры для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров.

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Кроме того, Киев планирует начать развитие военно-морских баз.

«Первой будет строиться (военно-морская база. — RT) в Бердянске. Идея — в поддержке этого проекта со стороны Европейского союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании. У меня будет встреча с президентом США, и это (развитие ВМС Украины. — RT) является частью нашей встречи и частью Крымской платформы», — отметил Зеленский.

Президент Украины также заявил, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий «является частью деоккупации Крыма». По его словам, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Чёрного и Азовского морей.

«Это не только вопрос (военных учений. — RT) Sea Breeze, это и отношение, и постоянная работа, сотрудничество нашего Министерства обороны с США и странами Евросоюза. Также у нас есть реальные договорённости в этом направлении с Турцией и Великобританией», — сказал Зеленский.

Мечты о флоте

Стоит отметить, что Киев не первый раз говорит о необходимости обновить военно-морской флот.

Так, в июле Зеленский назвал своим приоритетом на посту президента Украины «построение мощных ВМС», которые оснащены «современными кораблями и современным вооружением», а также готовы «адекватно реагировать» на вызовы и угрозы национальной безопасности страны. По его словам, чтобы возродить украинские военно-морские силы, Киев в последние годы реформировал органы военного управления флота по стандартам НАТО.

«Украина вместе с США, Великобританией, Турецкой Республикой и многими другими странами — нашими друзьями активно реализует совместные масштабные проекты по обновлению нашего корабельного состава, развитию современной военно-морской инфраструктуры, подготовке личного состава», — отметил Зеленский, выступая в День ВМС Украины в Одесской области.

Флаг ВМФ Украины

AFP

© VIKTOR DRACHEV

Он также сообщил, что в порту Южный на Черноморском побережье базируются два катера типа Island. Стоит отметить, что эти два списанных судна США доставили на Украину в 2019 году.

Кроме того, Зеленский анонсировал появление ещё трёх катеров, которые поставят Украине Соединённые Штаты.

«В следующем году американская сторона начнёт передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI», — сообщил президент.

Как отмечали ранее западные СМИ со ссылкой на военных ВМС США, списанные катера Mark VI, которые будут проданы Украине, дороги в обслуживании, а их полезность в реальном вооружённом конфликте вызывает большие сомнения.

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Помимо прочего, Зеленский сообщил, что подписанный в 2020 году меморандум о сотрудничестве между Киевом и Лондоном «наполняется конкретными мерами».

Напомним, в июле стороны заключили меморандум о партнёрстве в сфере военного судостроения. Этот документ предполагает «межправительственную куплю-продажу» двух обновлённых тральщиков — искателей мин типа «Сэндаун» и совместную разработку и строительство для Украины восьми ракетных катеров, а также помощь Киеву от Лондона в возведении двух морских баз на Чёрном и Азовском морях.

В прошлом месяце министр обороны Украины Андрей Таран сообщил о создании в стране «москитного» флота из малых боевых кораблей, которым Киев планирует дать «современные боевые возможности», включая установку противокорабельных ракет.

По словам Тарана, его страна не имеет «настоящего оружия», которое может остановить «нападение с моря». Он также отметил, что Киев намерен получить «с помощью» Лондона и Вашингтона несколько малых кораблей «москитного» флота не позднее чем в следующем году.

«Точно не получится»

Однако опрошенные RT эксперты сомневаются в способности Киева создать новый военно-морской флот.

Как отметил военный эксперт Иван Коновалов, его построение украинскими властями попросту невозможно в силу ряда причин.

«Для создания полноценного флота, который имел бы корабли всех рангов и классов, включая подводные лодки, фрегаты и прочее, у Киева нет ресурсов. С помощью чего создавать новый флот, если нет мощностей? На Украине были раньше отдельные предприятия, унаследованные от советского оборонно-промышленного комплекса, но они сейчас находятся в полном упадке. Например, Черноморский судостроительный завод в Николаеве был признан банкротом. Украина не может сама создавать с нуля корабли», — подчеркнул Коновалов в беседе с RT.

Он напомнил, что ВМС Украины располагают сейчас единственным важным военным кораблём — противолодочным фрегатом «Гетман Сагайдачный», модернизация которого, как заявлял осенью прошлого года Зеленский в своём послании к Верховной раде, продолжается.

Судостроительный завод в Николаеве

globallookpress.com

© Tarasov/ZUMAPRESS.com

При этом надежды Киева создать флот с помощью западных партнёров также не выдерживают никакой критики, подчеркнул Коновалов.

«Британцы и американцы уже проявили себя: они готовы продавать Украине своё старьё, по факту лоханки, которые загонят в украинские порты, чтобы они там стояли и продолжали ржаветь. Это же касается и кораблей «москитного» флота. Из всего этого «добра» от западных стран у Киева сделать полноценный флот точно не получится», — отметил эксперт.

По словам источника RT в Министерстве обороны Украины, Зеленский по-прежнему верит, что Великобритания и США помогут ему в реформировании армии, дадут оружие и помогут создать флот.

«Казалось, что президент уже не настолько наивен, но, похоже, это не так. Представляю, в каком шоке эти заявления читают в посольстве США и Великобритании», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, источник RT в офисе украинского президента сообщил, что Зеленский озвучивает вопросы, которые хочет обсудить с Байденом на предстоящей встрече.

«После Афганистана ситуация изменилась. Украина хочет больше уступок, и американские партнёры согласились на более расширенную встречу глав государств. Информация о создании флота будет актуальной после «Крымской платформы», которой уделяется большое внимание», — отметил он.

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Как резюмировал Коновалов, Зеленский в своём заявлении даже не скрывает, что нынешнее украинское руководство надеется исключительно на Запад.

«Это же касается и присутствия множества кораблей НАТО в Чёрном море. Самая большая надежда Украины в том, что активность этих судов приведёт к провокации, которая вызовет ответные действия России. Но Североатлантический альянс не хочет в это глубоко погружаться. Во главе с США блок готов делать показательные жесты, но не более того», — полагает аналитик.

Максимум, на что может рассчитывать Украина, — флот из списанных судов, считает источник RT в партии «Батькивщина».

«Их подкрасят, подварят и повесят флаг. И сверху поставят неработающие пушки советского образца. Никто же воевать не собирается, это просто имидж. А западные партнёры просто дадут Украине поиграть в «морскую державу». Как говорится, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», — заявил представитель «Батькивщины».

Эксперты также сходятся во мнении, что слова Зеленского о планах построить новый военно-морской флот до 2035 года — это очередное громкое заявление в преддверии «Крымской платформы» и 30-летия независимости Украины. Как отметил доцент МГУ Борис Межуев в беседе с RT, оно «ни к чему не приведёт».

«Не думаю, что новый эффективный флот на Украине на самом деле может быть построен. Это звучит как какая-то маниловщина, характеризующаяся мечтательным, бездеятельным отношением к окружающей действительности», — сказал эксперт.

Патрульный катер типа Island «Славянск», переданный США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы

РИА Новости

© Игорь Маслов

Источник RT в партии «Слуга народа» также считает высказывания украинского лидера о новом флоте популизмом.

«Зеленский в преддверии празднования 30-летия независимости делает всё более громкие заявления. Видимо, президент не знает, сколько стоит создание сильного военно-морского флота. Мы уже видим, как старые танки перекрашивают под новые, а теперь, видимо, такими же будут и суда. И потом, куда на них плавать? Вдоль Одессы?» — заметил он.

По мнению Коновалова, заявление Зеленского направлено на внутреннюю аудиторию, которая в большинстве своём не разбирается в таких тонкостях, как потенциальные возможности Украины построить собственный флот даже с призрачной помощью Запада.