«Создание очагов напряжённости»: в Чёрном море начались учения ВМС США и Украины Sea Breeze 2021

В акватории Чёрного моря стартовали военно-морские манёвры Sea Breeze 2021 с участием США и Украины. В них будут задействованы 32 боевых корабля, 40 самолётов и пять тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнёров альянса. В общей сложности предполагается участие представителей 32 стран. В Минобороны РФ заявили, что Черноморский флот контролирует действия западных морских сил. Ранее в российском оборонном ведомстве и в МИД отмечали, что учения носят провокационный характер и будут использоваться для обеспечения Киева оружием. Антироссийский характер манёвров Sea Breeze 2021 не вызывает сомнений у военных экспертов и политологов.

В Чёрном море начались совместные военно-морские учения США и Украины Sea Breeze («Морской бриз») 2021. Об этом сообщили в ВМС Украины.

Ранее в ВМС США проинформировали, что манёвры пройдут с 28 июня по 10 июля и будут сосредоточены на ряде аспектов, включая «морское десантирование, наземные манёвры, водолазные операции, упреждающие морские операции, противовоздушную оборону, интеграцию специальных операций, противолодочную оборону и поисково-спасательные операции».

«В этом году в учениях принимает участие рекордное количество государств — 32 страны с шести континентов, которые предоставят пять тыс. военнослужащих, 32 корабля, 40 единиц авиации и 18 водолазных команд и групп специальных операций», — говорится в сообщении на официальном сайте ВМС США.

Совместные учения США и Украины в Чёрном море прокомментировала Кристина Квин, временная поверенная в делах посольства США в Киеве.

«Соединённые Штаты с гордостью объединяют усилия с Украиной для совместной организации международных морских учений «Морской бриз», которые помогут повысить оперативную совместимость и расширить возможности стран-участниц. Мы привержены поддержанию безопасности в Чёрном море», — заявила американский дипломат.

В Национальном центре управления обороной Минобороны РФ заявили, что Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО, участвующих в Sea Breeze.

«Силы и средства Черноморского флота выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей ОВМС НАТО и других стран, участвующих в учении Sea Breeze 2021, которое стартовало 28 июня 2021 года в северо-западной части Чёрного моря», — отметили российские военные.

«Агрессивные субъекты»

США на учениях представляет 6-й флот ВМС, размещающийся в Средиземном море. В его зону ответственности входят Европа и Африка. В заявлении 6-го флота об участии в Sea Breeze 2021 отмечалось, что в Чёрном море действуют некие «агрессивные субъекты».

«Чёрное море — важная для морской торговли и стабильности в Европе артерия. ВМС США регулярно проводят операции в Чёрном море в рамках сотрудничества с Болгарией, Грузией, Румынией, Турцией, Украиной, а также другими союзниками по НАТО и партнёрами. Поддержание стабильности и процветания в Черноморском регионе и сдерживание агрессивных субъектов, стремящихся к дестабилизации ради собственной выгоды, отвечают интересам всего мира», — подчёркивалось в сообщении 6-го флота.

Открытие учений Sea Breeze 2021

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© ВМС Украины

26 июня в рамках подготовки к учениям в Чёрное море вошёл американский ракетный эсминец USS Ross. Он может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. Кристина Квин заявила, что этот шаг сигнализирует о поддержке Киева американской стороной.

«Участие в этом году эсминца USS Ross в учениях Sea Breeze — это наглядный и как никогда актуальный пример того, что США поддерживают Украину. Это часть принятого на себя Соединёнными Штатами, союзниками по НАТО и нашими партнёрами в 1997 году долгосрочного обязательства по укреплению безопасности в Чёрном море», — подчеркнула дипломат.

Стоит отметить, что корабли ВМС США не могут находиться постоянно в Чёрном море, согласно положениям Конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. В соответствии с конвенцией, срок пребывания военных кораблей нечерноморских держав в Чёрном море ограничен 21 днём. Кроме того, ограничен и суммарный тоннаж военных судов нечерноморских стран, находящихся в Чёрном море: он не должен превышать 30 тыс. тонн.

Напомним, учения Sea Breeze походят с 1997 года в акватории Чёрного моря и на территории Украины. Ключевыми участниками манёвров являются США и Украина, также в учениях задействованы страны — участницы НАТО и партнёры альянса.

Провокационный характер

Совместные учения США и Украины в Чёрном море прокомментировали в России. Так, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в начале июня заявил, что военные внимательно проследят за их подготовкой и проведением и при необходимости будут «реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации».

Конашенков также отметил, что учения будут проходить «на фоне непрекращающихся обвинений со стороны западных стран в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах».

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Кроме того, официальный представитель Минобороны РФ заявил, что под прикрытием учений украинским войскам, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях, будет доставлено оружие.

«Именно туда под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск, — сказал генерал. — В дальнейшем, как и в прежние годы, всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях».

В свою очередь в МИД РФ учения расценили как провокационные. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Это провокативные действия... Наши западные партнёры очень нервно реагируют почему-то на учения и манёвры, которые проводит наша страна. Она проводила их всегда, она проводит их сейчас, мы заранее о них уведомляем. Делаем с нашими партнёрами, на территории нашей страны..., но как только мы начинаем их проводить — начинается истерика на Западе. При этом когда они... страны НАТО проводят учения непосредственно приближённые к нашим рубежам, они почему-то не считают нужным высказывать какие-либо озабоченности и считают это абсолютной нормой», — заявила Захарова эфире телеканала «Россия 24».

Учения Sea Breeze 2019

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© Exercise Sea Breeze

Российский дипломат также подчеркнула, что совместные манёвры станут поводом для передачи Киеву вооружений со стороны Вашингтона.

«По итогам этих учений часть вооружений оседает на Украине и применяется, у нас есть в этом большая уверенность, непосредственно в конфликте на Донбассе. Есть очень важный момент: бюджет, который США тратят на вооружение Украины, причём это не решение проблем Украины, а именно накачка оружием... С 2014 года туда было влито, по официальной статистике, порядка 2 миллиардов долларов», — заявила Захарова.

В беседе с RT доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков отметил, что антироссийская направленность этих учений не вызывает сомнений.

«В Чёрном море будет развёрнуто около 40 кораблей, в Средиземноморье будет располагаться ударная авианосная группа британского флота, возглавляемая авианосцем Queen Elizabeth. И единственную задачу, которую могут отрабатывать США, НАТО, Украина и Великобритания, — военные действия против России», — подчеркнул собеседник RT.

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Однако Россия пристально следит за регионом и готовится к возможным провокациям, отметил Константин Сивков.

«Минобороны РФ уже развернуло в Средиземном море группировку ударной авиации для борьбы с авианосными соединениями, а также авиационную группировку в составе определённого количества самолётов Миг-31К с ракетным комплексом «Кинжал» и Ту-22М3», — рассказал военный эксперт.

По словам члена-корреспондента Академии военных наук Сергея Судакова, учения Sea Breeze 2021 — одна из частей стратегии НАТО по «созданию очагов напряжённости вокруг границ РФ и наращиванию нестабильности в регионе».

«В данном случае Мария Захарова права, поскольку после учений переброшенные военные силы и техника останется, никто не сможет её проконтролировать, ведь нет регламентируемых сроков, когда оружие необходимо перебросить назад в США. Несомненно, это может привести к дальнейшей эскалации и росту всевозможных провокаций», — отметил Судаков в беседе с RT.

При этом США не хотят вкладывать в Украину слишком большие средства и создавать на её территории крупный плацдарм, считает эксперт.