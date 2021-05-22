«Антироссийский характер не вызывает сомнений»: как в Эстонии проходят военные учения Spring Storm

В Эстонию для участия в манёврах Spring Storm прибыло подразделение береговой обороны Вооружённых сил Польши. Два десантных корабля доставили к месту проведения учений польских военных и технику, включая противокорабельные береговые пусковые установки. Ранее командующий передовыми силами НАТО в Эстонии полковник Пол Клейтон назвал развёртывание сил НАТО в Европе сигналом о сдерживании, адресованным РФ. Как считают аналитики, последовательное наращивание сил НАТО в Прибалтике и частые военные учения носят выраженный антироссийский характер.

В Эстонию для участия в манёврах «Весенний шторм» (Spring Storm) прибыло подразделение береговой обороны Вооружённых сил Польши, сообщают региональные СМИ.

«Присутствие поляков является чётким сигналом о хороших союзнических отношениях между двумя странами. Мы сможем воспользоваться редкой возможностью поупражняться в защите береговой линии и противодействию кораблям», — сказал командующий флотом ВМС Эстонии Мати Терве.

Польша перебросила в эстонский Палдиски на двух десантных кораблях класса Lublin 52 военнослужащих и не менее десять единиц техники, включая противокорабельные береговые пусковые установки.

Сообщается также, что новая фаза учений «Весенний шторм» с проведением учебных сухопутных, морских и воздушных боёв начинается 24 мая. На эстонском острове Хийумаа будет отработано взаимодействие подразделений с морскими силами при поддержке военной авиации.

Admiral Cowan

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© Eesti Merevägi

Отмечается, что в манёврах будут принимать участие пять из шести кораблей ВМС Эстонии: минный заградитель Wambola, минные тральщики Admiral Cowan, Sakala и Roland и патрульный катер Risto.

«Весенний шторм»

Учения Spring Storm с участием военных из других стран — членов НАТО начались в Эстонии 17 мая, и, по данным эстонского Минобороны, продлятся до 5 июня. При этом в ведомстве отметили, что в 2021 году манёвры проходят в сокращённом формате из-за пандемии коронавируса.

Сообщается, что в учениях в общей сложности задействованы около 7 тыс. военных и несколько сотен единиц техники из Эстонии, США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании. Целью учений ставится проверка взаимодействия различных уровней командования и готовность частей к выполнению боевых задач.

Командующий передовыми силами НАТО в Эстонии полковник Пол Клейтон ранее заявил, что учения Spring Storm являются кульминацией года тренировок. Военачальник подчеркнул, что развёртывание натовских сил является сигналом о сдерживании, который «адресован России», и посланием жителям стран Балтии и Польши о том, что блок готов защитить их от возможной агрессии.

Стоит отметить, что на территории Эстонии расположен целый ряд значимых объектов военной инфраструктуры и военных соединений Североатлантического альянса: командно-штабной центр и многонациональный батальон НАТО, бронетанковая бригада ВС США и иностранные военно-воздушные силы на авиабазе Эмари.

Такое усиление западного военного присутствия в Эстонии, по словам Клейтона, было мотивировано необходимостью «сдерживания России».

Напомним, что в это же время в Европе в 16 странах при участии 28 тыс. военных проходят учения Defender Europe 2021 — масштабные манёвры под руководством Сухопутных войск США. Они сопряжены с целым рядом других операций: Saber Guardian, Command Post Exercise, African Lion и Steadfast Defender. Отмечается, что Defender Europe 2021 стали крупнейшими военными манёврами в Европе за последние 25 лет.

В той же Эстонии в рамках Defender Europe 2021 фактически накануне Spring Storm прошли учения Swift Response.

«Наряду с эстонскими военными в завершившихся сегодня в Эстонии учениях Swift Response 2021 приняли участие более 2 тыс. военнослужащих из США и Великобритании. Большинство задействованных в учениях военных союзных войск вернутся на свою базу в Северной Каролине, а некоторые подразделения останутся в Эстонии для участия в учениях Spring Storm», — сообщали в интеграционном подразделении сил НАТО в Эстонии.

«Показные действия»

Напомним, Пентагон и НАТО утверждают, что учения Defender Europe 2021 якобы являются оборонительными. В свою очередь, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в конце апреля заявил, что Россия внимательно отслеживает ход переброски и развёртывания сил НАТО в Европе в рамках этих манёвров.

«Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развёртывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники», — сказал Шойгу на заседании Совета министром обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе.

Военные НАТО на учениях

© PTEs Jarkko Martin Pukki and Kaimar Tauri Tamm/ mncne.nato.int

Ранее глава Минобороны РФ отмечал, что эти учения носят «явную антироссийскую направленность». По его словам, увеличение военного присутствия Соединённых Штатов и блока в Европе приводит к росту военной опасности.

Сергей Шойгу также констатировал, что «модернизируется военная инфраструктура, растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по 30» (формирование в НАТО групп по 30 мотопехотных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, которые готовы к эксплуатации на протяжении 30 дней).

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии RT отметил, что антироссийский характер учений Spring Storm не вызывает сомнений.

«На этих учениях НАТО отрабатывает различные варианты ведения боевых действий, включая поражение кораблей Балтийского флота РФ в акватории Балтийского моря. В связи с этим поляки прибыли в Эстонию со своими противокорабельными установками, чтобы отработать эти задачи в приближенных к реальности условиях», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что интенсивность таких учений регулируется не политическим и военным руководством Эстонии или Польши.

«Эти учения не зависят от Польши и Эстонии, боевые действия обозначают штабы альянса с учётом привлекаемых контингентов. Но в целом страны Балтии и Польша традиционно наиболее антироссийски настроены, поэтому они активно принимают участие в подобных мероприятиях», — заключил эксперт.

При этом эксперты полагают, что манёвры ВС Польши и Эстонии в рамках Spring Storm не несут угрозы для России.

«Это показные комплексные действия, которые рассчитаны в первую очередь на европейцев. Россия прекрасно контролирует эти учения, видит все планы, наблюдает за перемещениями», — пояснил в интервью RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Он констатировал, что сама Эстония превращается в плацдарм и полигон для отработки разных манёвров Североатлантического альянса.

«Эти учения должны продемонстрировать лояльность стран Восточной Европы к НАТО, особенно сейчас, когда у него и США большие проблемы с ключевыми европейскими игроками — Францией, Германией, Италией, Испанией, Нидерландами и другими государствами с большими бюджетами, которые не хотят выделять по 2% от своего ВВП на военные нужды альянса. А чтобы провести масштабные учения в Европе, необходимо оправдание в виде якобы российской агрессии», — подчеркнул аналитик.