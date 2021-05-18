Business Insider рассказал об отработке НАТО действий на случай конфликта с Россией

Силы специального назначения США совместно с военными ряда стран НАТО провели в начале мая учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, которые были направлены на отработку манёвров в случае конфликта с Россией. Об этом пишет Business Insider.

В статье говорится, что «Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС».

Также автор статьи заявил, что Крым является «мощной крепостью» и защищает южные рубежи России на суше и в воздухе.

В публикации говорится, что экипажи боевых катеров сил спецназа американских ВМС тренировались действовать в разных водоёмах. Как заявил один из бойцов, главные преимущества катеров — скрытность и огневая мощь. Автор статьи считает, что это позволило бы скрытно доставлять морских пехотинцев к объектам России в Крыму.

В учениях участвовали военные Австрии, Болгарии, Хорватии, Германии, Грузии, Венгрии, Черногории, Северной Македонии, Испании, Украины и Британии.

При этом учения проводились в Румынии и ряде восточноевропейских стран.

Ранее сообщалось, что в Эстонии 17 мая стартуют военные учения НАТО «Весенний шторм».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.