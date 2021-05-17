В Эстонии стартуют военные учения НАТО «Весенний шторм»

В Эстонии в понедельник, 17 мая, стартуют военные учения НАТО «Весенний шторм» при участии около 7 тыс. военнослужащих пехоты, авиации и флота США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании. Они продлятся до 5 июня.

«Цель «Весеннего шторма» — завершить обучение призывников и отправить по возможности хорошо подготовленные подразделения, как и в предыдущие годы», — цитирует организатора учений подполковника Эркки Рооснурма пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

8 мая в Эстонии десантировались военнослужащие США и Великобритании в рамках крупнейших континентальных учений за последние 25 лет Defender Europe 2021.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия внимательно отслеживает переброску и развёртывание сил НАТО в Европе во время учений Defender Europe.