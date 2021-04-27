Шойгу: Россия внимательно отслеживает развёртывание сил НАТО в Европе

Россия внимательно отслеживает переброску и развёртывание сил НАТО в Европе во время учений Defender Europe, заявил российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны государств — участников ОДКБ в Душанбе.

«Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развёртывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск Национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники», — сказал глава Минобороны. Его слова приводит РИА Новости.

Как сообщалось ранее, несколько генералов США приедут в Албанию в первую неделю мая в рамках учений Defender Europe 2021.

По словам Шойгу, учения НАТО Defender Europe 2021 стали самыми масштабными за последние 30 лет.