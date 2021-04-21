Несколько генералов США приедут в Албанию для наблюдения за учениями

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Несколько генералов США приедут в Албанию в первую неделю мая в рамках учений Defender Europe 2021, сообщил американский посол в республике Юрий Ким.

«Хорошие новости: ожидаем несколько генералов США в Албании в первую неделю мая в рамках учений Defender Europe 2021. Они будут здесь наблюдать за тысячами американских и албанских солдат, моряков, лётчиков, действующих совместно на этих исторических военных учениях», — говорится в сообщении посольства США в Албании.

Как ранее отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, учения НАТО Defender Europe 2021 стали самыми масштабными за последние 30 лет.

Представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что в рамках учений Defender Europe 2021, активная фаза которых пройдёт в мае — июне, будет отработана «война с Россией».

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