«Самая настоящая провокация»: в Эстонии десантировались военные США и Великобритании

8 мая в Эстонии десантировались военнослужащие Соединённых Штатов Америки и Великобритании. Это произошло в рамках крупнейших континентальных учений за последние 25 лет Defender Europe 2021. Ранее в Пентагоне указывали, что учения носят «оборонительный» характер. При этом в Совфеде назвали провокацией ситуацию, при которой происходит переброска войск из США в страну, граничащую с Россией.

Военнослужащие Соединённых Штатов Америки и Великобритании этой ночью высадились в Эстонии в рамках учений Swift Response, которые являются одной из составляющих крупнейших военных манёвров в Европе за последние 25 лет — Defender Europe 2021.

«Десантники 82-й воздушно-десантной дивизии США и 16-й десантно-штурмовой бригады Великобритании отрабатывают совместные действия по высадке с боем, проделывая путь от базы Форт-Брэгг (Северная Каролина) до Эстонии для участия в учениях Swift Response 2021!» — говорится в сообщении Twitter-аккаунта командования ВС США в Европе и Африке.

Вместе с тем СМИ со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии уточняют, что в высадке принимали участие более 700 американских десантников, которые прибыли напрямую из американского штата Северная Каролина. При этом высадка военных на аэродром Нурмси проходила «в тактической обстановке, максимально приближенной к реальной».

Всё элементы широкомасштабных учений Defender Europe 2021, в рамках которых различные операции будут проведены более чем в 30 тренировочных зонах, расположенных на территории 12 стран — в основном в государствах Юго-Восточной Европы, на Балканах и в Прибалтике. В них будут задействованы свыше 28 тыс. военнослужащих из 26 государств.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби назвал эти манёвры «оборонительными», а также выразил претензии к Москве в связи с тем, что российская сторона своими манёврами якобы нагнетает напряжённость в регионе, поскольку, по его словам, не рассказывает об их целях.

Однако ещё 27 апреля министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны государств — участников ОДКБ в Душанбе указывал: «В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории. Хочу подчеркнуть: подобных предупреждений мы не приемлем».

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Глава Минобороны добавил, что Москва внимательно отслеживает ход переброски и развёртывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe 2021. Шойгу обратил внимание, что к росту военной опасности на европейском континенте приводят именно действия США и НАТО.

«Модернизируется военная инфраструктура, растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по тридцать». Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооружённый конфликт в Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», — заявил министр обороны РФ.

«Специально провоцируют Россию»

В разговоре с RT первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров упрекнул Соединённые Штаты Америки в лицемерных заявлениях относительно военной деятельности России.

«Без сомнения, это самая настоящая провокация. Когда мы на своей территории перемещаем войска, это считается угрозой всем странам, а то, что они прислали в Эстонию свой контингент, — это считается нормой. Причём когда-то обещали, что эта страна будет пассивным членом НАТО, а сейчас её превращают в активную мишень для возможного ответного удара. Вот она, двойная мораль. Я считаю, что это просто недопустимо. Они специально провоцируют нас на какие-то действия, чтобы потом заклеймить как агрессоров и наказать санкциями», — заметил сенатор.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков указал, что страны Запада, прежде всего из блока НАТО, целенаправленно рассматривают Россию в качестве вражеского государства.

«Йенс Столтенберг не раз говорил, что такого рода учения — это некий посыл в сторону России о том, что НАТО едино и демонстрацией силы стремится сдержать Россию. Была презентация новой стратегии Североатлантического альянса, в которой говорится об «агрессивных действиях» и вызове со стороны РФ. Поэтому такого рода учения целенаправленные», — пояснил собеседник RT.

Он также заявил о применении двойных стандартов представителями западных структур, которые заявляют об отсутствии у России «транспарентности» относительно учений, а также напомнил о различных манёврах НАТО с участием Украины, в которых открыто говорится о вооружённом противостоянии с Россией.

«И на эти учения не приглашают наших наблюдателей. При этом нагло врут о том, что мы не подавали заявку. Просто так принято, что нас не приглашают. Мы же на свои учения их всегда приглашаем и на наших учениях не обозначена никакая страна, у нас там «условный противник», — заметил Леонков.

При этом доктор военных наук Константин Сивков в беседе с РИА Новости назвал высадку американского десанта в Эстонии ещё одним элементом наращивания сил НАТО у российских границ: «То есть это усиление угроз в отношении нашей страны, это надо чётко понимать».