В НАТО рассказали о масштабах учений Steadfast Defender 2021

Заместитель начальника верховного штаба союзников по НАТО в Европе генерал-лейтенант Брис Худе рассказал о масштабах учений Steadfast Defender 2021, намеченных на конец мая-июнь этого года.

«В зависимости от этапа на пике будут участвовать до 9 тыс. военных на земле», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в военно-морской части учений примут участие порядка 20 кораблей союзников, 5 тыс. человек, 40 самолётов, в том числе F-35.

По словам замначальника командования, командно-штабные учения пройдут в Германии в городе Ульм также в конце мая. Кроме того, в Румынии на черноморском побережье пройдут полевые учения с боевой стрельбой, в которых примут участие 4 тыс. военных и 600 единиц боевой техники.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал старт широкомасштабных учений НАТО Defender Europe 2021.