В Совфеде прокомментировали старт учений НАТО Defender Europe 2021
- РИА Новости
«Надо запугать граждан Евросоюза и граждан США мнимой угрозой со стороны России. Они говорят о том, что учения направлены на оборону, но Евросоюз никогда, откровенно говоря, не оборонялся», — заявил Цеков.
По его мнению, запуск таких масштабных учений также имеет и финансовый фактор.
«Все эти действия — агрессивный и наступательный характер... Учения проводятся, чтобы «накачать» военный бюджет НАТО, оружие новое купить», — добавил сенатор.
Ранее сообщалось, что в албанском порту Дуррес стартовали учения НАТО Defender Europe 2021 в присутствии высшего руководства Албании и нескольких американских генералов.
Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия внимательно отслеживает переброску и развёртывание сил НАТО в Европе во время учений Defender Europe.
По его словам, эти учения НАТО — самые масштабные за последние 30 лет.