В Совфеде прокомментировали старт учений НАТО Defender Europe 2021

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал старт широкомасштабных учений НАТО Defender Europe 2021.

«Надо запугать граждан Евросоюза и граждан США мнимой угрозой со стороны России. Они говорят о том, что учения направлены на оборону, но Евросоюз никогда, откровенно говоря, не оборонялся», — заявил Цеков.

По его мнению, запуск таких масштабных учений также имеет и финансовый фактор.

«Все эти действия — агрессивный и наступательный характер... Учения проводятся, чтобы «накачать» военный бюджет НАТО, оружие новое купить», — добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что в албанском порту Дуррес стартовали учения НАТО Defender Europe 2021 в присутствии высшего руководства Албании и нескольких американских генералов.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия внимательно отслеживает переброску и развёртывание сил НАТО в Европе во время учений Defender Europe.

По его словам, эти учения НАТО — самые масштабные за последние 30 лет.