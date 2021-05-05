В Совфеде прокомментировали старт учений НАТО Defender Europe 2021

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RT
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал старт широкомасштабных учений НАТО Defender Europe 2021.
В Совфеде прокомментировали старт учений НАТО Defender Europe 2021
  • РИА Новости

«Надо запугать граждан Евросоюза и граждан США мнимой угрозой со стороны России. Они говорят о том, что учения направлены на оборону, но Евросоюз никогда, откровенно говоря, не оборонялся», — заявил Цеков.

По его мнению, запуск таких масштабных учений также имеет и финансовый фактор.

«Все эти действия — агрессивный и наступательный характер... Учения проводятся, чтобы «накачать» военный бюджет НАТО, оружие новое купить», — добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что в албанском порту Дуррес стартовали учения НАТО Defender Europe 2021 в присутствии высшего руководства Албании и нескольких американских генералов.

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия внимательно отслеживает переброску и развёртывание сил НАТО в Европе во время учений Defender Europe.

По его словам, эти учения НАТО — самые масштабные за последние 30 лет.

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