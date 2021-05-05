В Албании стартовали учения НАТО Defender Europe 21

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В албанском порту Дуррес стартовали учения НАТО Defender Europe 21 в присутствии высшего руководства Албании и нескольких американских генералов.

Как передаёт РИА Новости, во вторник, 4 мая, помимо официальной части, отрабатывалась логистика по выгрузке на берег военной техники и оборудования с судов НАТО.

По плану манёвров в мае-июне в них примут участие около 28 тыс. военнослужащих нескольких государств. Албания станет одним из самых активных участников более чем с 1 тыс. своих военных.

Планируется отработать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике, при этом, в отличие от прошлых лет, в этом году особое внимание уделят не Восточной, а Юго-Восточной Европе.

Манёвры запланированы в Черногории, Косове и Албании с участием местных военных. В Болгарии и в Румынии пройдут учения ПВО, Венгрия послужит тылом.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия внимательно отслеживает переброску и развёртывание сил НАТО в Европе во время учений Defender Europe.

По его словам, эти учения НАТО — самые масштабные за последние 30 лет.

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