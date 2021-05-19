«Поближе к российским границам»: какие цели ставит перед собой НАТО в многонациональных учениях Noble Jump 2021

19 мая стартуют учения Североатлантического альянса Noble Jump 2021, которые пройдут на территории Румынии и Болгарии. Как сообщает Бухарест, манёвры призваны проверить «боеспособность Объединённой оперативной группы повышенной готовности». Восемь военных колонн уже прибыли на территорию Румынии. Как уточнили в НАТО, в общей сложности будут задействованы около 4 тыс. военнослужащих из 12 стран. По мнению экспертов, заявленная задача Noble Jump 2021 не отражает истинной цели учений. Как отмечают аналитики, манёвры, проведение которых запланировано в непосредственной близости от российских границ, потенциально направлены против РФ.

В среду, 19 мая, стартуют многонациональные манёвры Noble Jump 2021 («Благородный прыжок — 2021»), которые пройдут на территории Румынии и Болгарии. Об этом сообщает румынское Министерство национальной обороны.

«Noble Jump 2021 — это внезапные международные военные учения, за планирование и проведение которых отвечает Командование объединённых вооружённых сил (НАТО. — RT) в Неаполе», — говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что тренировки продлятся до 2 июня, их официальная цель — проверить «боеспособность объединённой оперативной группы повышенной готовности, а также статус реализации плана действий по обеспечению готовности в Болгарии и Румынии».

Как сообщили в румынском Минобороны, первые подразделения этой оперативной группы уже прибыли «наземными маршрутами» на территорию страны для участия в манёврах.

«Таким образом, через пограничный пункт Джурджу в страну въехали восемь военных колонн в составе примерно 190 военнослужащих и 120 единиц боевой техники», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Как уточнили в Североатлантическом альянсе, всего во время манёвров будут задействованы около 4 тыс. военнослужащих из 12 стран. В НАТО также пояснили, что Noble Jump 2021 пройдут под эгидой манёвров Steadfast Defender 2021 («Стойкий защитник»), которые, в свою очередь, являются составной частью учений Defender Europe 2021 («Защитник Европы»).

Масштаб манёвров

Напомним, Defender Europe — ежегодные тренировки НАТО, которые проводятся во главе с Сухопутными войсками Соединённых Штатов. В текущем году эти манёвры станут самыми масштабными в Европе за последние 25 лет. Они проходят одновременно в 16 странах региона с участием около 28 тыс. военнослужащих. Тренировки идут с марта и должны завершиться в июне.

В Пентагоне заявляли, что учения Defender Europe 2021 якобы являются оборонительными.

При этом в Минобороны РФ сообщили, что внимательно отслеживают «обстановку, ход переброски и развёртывания сил НАТО в Европе» во время Defender Europe 2021. Об этом сообщил глава российского ведомства Сергей Шойгу. По его словам, увеличение военного присутствия Соединённых Штатов и блока в Европе приводит к росту военной опасности.

Как отметил министр обороны России, «модернизируется военная инфраструктура, растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «4 по 30».

Учения НАТО Swift Response в Румынии, май 2021 года

© Spc. Jabari Clyburn / U.S. Army

Напомним, эта программа подразумевает формирование в НАТО групп по 30 мотопехотных батальонов, авиационных эскадрилий и боевых кораблей, которые готовы к эксплуатации на протяжении 30 дней.

Стоит отметить, что в рамках Defender Europe 2021 в Болгарии с 3 по 16 мая также проходили учения Trojan Footprint — South («Троянский след — Юг»), которые, как отметили в Минобороны республики, демонстрируют сдерживающий потенциал Североатлантического альянса. В тренировках приняли участие более восьми стран НАТО, включая США, Северную Македонию, Испанию и Великобританию.

Кроме того, в мае на территории Болгарии, Румынии и Эстонии прошли манёвры Swift Response («Быстрый ответ»), также связанные с Defender Europe 2021.

Помимо Swift Response, учения Defender Europe 2021 организационно сопряжены с другими тренировками, в частности с Saber Guardian («Хранитель сабли»), в которых примет участие и Болгария.

Важный плацдарм

Как отметил главный научный сотрудник института Европы РАН Николай Межевич, несмотря на то что страны НАТО, в том числе Болгария и Румыния, декларируют «оборонный» характер проводимых на их территории учений, «эти манёвры направлены против конкретного государства — России, которую блок неоднократно и прямо называл своим противником».

«Официально, конечно, транслируется, что государства Североатлантического альянса просто тренируются, проверяют свою эффективность и совместимость. Однако на фоне перманентных заявлений блока о том, что РФ — противник, с которым НАТО не исключает боя, сомнений насчёт истинных целей Defender Europe 2021 и всех входящих в него учений не остаётся», — заявил эксперт в разговоре с RT.

По словам Межевича, альянсу неслучайно необходимо подготовить военную технику и проверить её «в максимально близких к реальным условиям локациях и по возможности поближе к российским границам».

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«Если НАТО готовится не к войне, то к провокации против России. Североатлантический альянс уже создал подобными действиями напряжённость у границ РФ, которую сейчас он только усугубляет, подпитывая угрозу региональной безопасности», — подчеркнул аналитик.

Что касается того, почему целый ряд учений НАТО проходят именно в Болгарии и Румынии, Межевич пояснил, что, «помимо сдерживания России», перед альянсом стоит задача проверить уровень боеготовности отдельных стран — участниц Организации Североатлантического договора.

«Натовскому руководству необходимо определить, не зря ли военные этих государств получают свои зарплаты. Однако важно отметить, что данные страны имеют крайне небольшой военный потенциал и представляют собой самый первый быстро сгораемый театр военных действий. В целом для серьёзного военного конфликта функционал Румынии и Болгарии будет небольшим: абсолютно неважно, кто победит в гипотетическом глобальном конфликте. В этих странах праздновать победу или поражение будет просто некому», — полагает эксперт.

Как отметил, в свою очередь, доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков, учения в районе Румынии и Болгарии призваны отработать действия НАТО на случай, если «возникнет ситуация, при которой РФ будет вынуждена вмешаться в решение задач по защите территориальной целостности и безопасности Приднестровья».

«Румыния и Болгария с точки зрения территориального расположения имеют большое значение для НАТО, поскольку эти государства являются одним из важнейших плацдармов для осуществления ряда целей, в том числе проведения боевых действий в Черноморском бассейне», — отметил Сивков в разговоре с RT.

Учения НАТО Swift Response в Румынии, май 2021 года

© Spc. Jabari Clyburn / U.S. Army

Эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков, в свою очередь, высказал мнение, что настоящая цель учений Noble Jump 2021 — не только проверить боеготовность Румынии и Болгарии, но и посмотреть, как в действительности работает адаптивное присутствие НАТО на южном фланге, а также повысить его военный потенциал.

«Именно в этой части Европы альянс сталкивается с явными противоречиями внутри блока между союзниками Средиземноморья, в том числе по поводу развития Черноморского региона. Есть на южном фланге и некоторое военное-техническое отставание, а также различного рода угрозы, в частности существует серьёзная проблема международного терроризма. Однако НАТО не может озвучить этот комплекс трудностей, поэтому для осуществления своих милитаристских действий говорит лишь о российской угрозе», — сообщил аналитик в комментарии RT.

Ермаков также отметил, что, помимо создания напряжённости у границ России, Североатлантический альянс посредством проведения многочисленных учений в рамках Defender Europe 2021 «пытается продемонстрировать Западу, что альянс монолитен, а страны, входящие в военный блок, смогли преодолеть кризис идентичности и доверия».