«Обороняться путём наступления»: как проходят крупномасштабные учения НАТО Defender Europe 2021

В рамках учений Североатлантического альянса Defender Europe 2021 стартовали манёвры Immediate Response 21, которые пройдут на территории Боснии и Герцеговины, Хорватии и других стран. Как сообщает боснийское Министерство обороны, в учениях примут участие американские военные, также будут задействованы вертолёты UH-60 Black Hawk и боевые машины Bradley. По мнению экспертов, несмотря на заявления Пентагона об «оборонительном» характере Defender Europe 2021, их ход и масштабы говорят об обратном. Большинство операций «являются наступательными», причём они организованы вблизи российских границ, подчёркивают аналитики.

В Боснии и Герцеговине начинаются учения Immediate Response 21 («Немедленное реагирование»), это составная часть крупномасштабных манёвров Defender Europe 2021 («Защитник Европы»). Как сообщает Министерство обороны страны, в тренировках примут участие около 500 боснийских военнослужащих и около 700 американских. Также будут задействованы вертолёты UH-60 Black Hawk.

«Вчера бойцы Национальной гвардии Армии США вместе с 53-й пехотной бригадной боевой группой и Национальной гвардией Флориды прибыли в Боснию и Герцеговину для поддержки учений Immediate Response 21!», — говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск США в Европе и Африке, размещённом 16 мая в Twitter.

На сайте Сухопутных войск также сообщалось, что в Хорватию в рамках манёвров прибудет «коммерческий магистральный транспорт, перевозящий американское военное снаряжение и технику из Румынии, в том числе боевые машины Bradley.

«Американские бойцы будут использовать эти средства в рамках учений Immediate Response 21 — отработки приёма, сосредоточения и последующего выдвижения войск, связанных с Defender Europe 2021. Кульминация учений — совместные международные показные стрельбы боевыми снарядами под названием Croatian Rampart 1991—2021 («Хорватский вал») — в ознаменование 30-й годовщины создания Вооружённых сил Хорватии, отмечаемой в конце мая», — говорится в пресс-релизе на сайте Сухопутных войск США в Европе и Африке.

Американские военные в Боснии и Герцеговине перед учениями Immediate Response 21

© Pfc. Michael Baumberger / U.S. Army

В Пентагоне сообщили, что во время учений Immediate Response 21 свыше пяти тыс. военнослужащих восьми государств «будут проводить боевые стрельбы» в 12 разных странах.

Как уточнило новостное агентство Sputnik, в число этих государств, помимо Боснии и Герцоговины и Хорватии, входят, в частности, Черногория, Албания, США, Великобритания, Канада, Греция, Северная Македония и Словения.

Ход тренировок

Стоит отметить, что в рамках учений Defender Europe 2021 уже идут манёвры интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Astral Knight (AK21, «Звёздный рыцарь») во главе с Соединёнными Штатами. Тренировки стартовали 13 мая и продлятся до 22 мая.

Как сообщает пресс-служба Армии США в Европе и Африке, цель этих учений — «укрепление отношений с союзниками и партнёрами путём формирования совместного международного потенциала противовоздушной обороны».

«В рамках AK21 батарея ЗРК Patriot 5-го дивизиона 7-го зенитного артиллерийского полка 10-го командования ПВО и ПРО Сухопутных войск США будет тренироваться плечом к плечу с хорватскими союзниками, отрабатывая противовоздушную оборону заданных учениями воздушных и морских портов и других объектов», — говорится в соответствующем пресс-релизе.

Также по теме «Откровенно провокационный характер»: какие цели преследуют организаторы учений НАТО Defender Europe 2021 Стартовавшие в Европе масштабные учения НАТО Defender Europe 2021 носят откровенно провокационный характер. Их цель заключается в...

На сайте НАТО уточняется, что Astral Knight проходят не только в Хорватии, но и в Греции, Италии, Словении. Как сообщается, эти страны разместят у себя международные силы из шести стран НАТО.

«В учениях, проходящих в нескольких средах, участвуют силы стран-союзников: Албании, Греции, Италии, Словении, США и Хорватии», — говорится в сообщении альянса.

Отмечается также, что Astral Knight будут проводиться над Адриатическим морем и в районах, прилегающих к нему.

«В единую картину оперативной обстановки будут интегрированы истребители четвёртого и пятого поколений, авиация поддержки, эсминцы УРО (с управляемым ракетным оружием. — RT) ВМС США и системы ПВО наземного базирования», — уточнила пресс-служба альянса.

В мае на территории Эстонии, Болгарии и Румынии уже прошли учения Swift Response («Быстрый ответ»), также связанные с манёврами Defender Europe 2021. Как сообщало интеграционное подразделение сил НАТО в Эстонии, в этой республике наряду с эстонскими военными в манёврах приняли участие более 2 тыс. военнослужащих из США и Великобритании.

Напомним, Defender Europe — это крупномасштабные тренировки, которые организуются ежегодно под руководством сухопутных войск США. В этом году манёвры проходят одновременно в 16 европейских странах при участии 28 тыс. военных. Defender Europe 2021 начались в марте и продлятся вплоть до июня.

Учения НАТО Astral Knight

© ac.nato.int

Помимо Immediate Response, Swift Response и Astral Knight, учения Defender Europe 2021 организационно сопряжены с другими тренировками: Saber Guardian, Command Post Exercise, African Lion и Steadfast Defender.

В Пентагоне заявляли, что манёвры Defender Europe 2021 носят «оборонительный» характер.

Несмотря на это, в Москве подчеркнули, что продолжают «внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развёртывания сил НАТО в Европе» в рамках Defender Europe 2021. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отметив, что усиление военного присутствия США и альянса в Европейском регионе приводит к росту военной опасности. По его словам, «модернизируется военная инфраструктура, растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «4 по 30».

Напомним, программа «4 по 30», о которой упомянул Шойгу, предполагает создание в НАТО 30 мотопехотных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и наличие 30 боевых кораблей, которые готовы к применению в течение 30 дней.

«Не отличается сплочённостью»

Как отмечают эксперты, несмотря на заявления Пентагона об «оборонительном» характере учений Defender Europe 2021, их ход и масштабы говорят об обратном. По словам военного эксперта Юрия Кнутова, техника, которая задействована в этих манёврах, включая вертолёты UH-60 Black Hawk, «используется, как правило, в наступательных операциях».

«В частности, Black Hawk нужны для десантирования, доставки боевых машин, переброски пехоты. Их используют для отработки и проведения наступления. В целом большинство операций в рамках Defender Europe 2021 являются наступательными. Сначала войска перебрасывают, а затем они переходят в контрнаступление», — заявил эксперт в разговоре с RT.

Схожей позиции придерживается и военный эксперт Алексей Леонков. Он также обратил внимание на использование во время манёвров наступательных систем вооружений, а также на высадку десантных сил.

«Десант всегда рассматривается как определённые подразделения, которые действуют в тылу противника. А о том, кто именно этот противник, в НАТО неоднократно заявляли. В частности, в НАТО называют Россию угрозой. Выходит, обороняться альянс решил от РФ, но почему-то именно путём наступления», — сказал аналитик в беседе с RT.

Леонков также отметил, что в этом контексте ход манёвров говорит о том, что главная цель Defender Europe 2021 — «отработать стратегию взаимодействия разных родов войск альянса».

«Стоит задача привести их к общему знаменателю, чтобы в случае конфликта они действовали как единое целое. Для НАТО это актуально, поскольку южный фланг блока, в который входят бывшие страны социалистического лагеря, не отличается сплочённостью. Кроме того, наблюдаются и противоречия между северными и южными членами альянса», — сообщил Леонков.

Кнутов также отметил, что среди других особенностей Defender Europe 2021 — проведение манёвров на южном фланге НАТО, взаимодействие с североафриканским командованием блока, а также «ставка на страны Балканского полуострова».

«Альянс втягивает эти государства в свою агрессивную политику, делает их соучастниками борьбы против тех мнимых угроз, которые придумал себе блок, включая пресловутую «опасность» со стороны России», — заявил аналитик.

Как пояснил Кнутов, натовскому руководству «выгодно», что Босния и Герцеговина, Болгария, Румыния, а также другие балканские страны предоставляют свою инфраструктуру для учений, «хотя и не обладают серьёзным военным потенциалом».

«С точки зрения логистики альянсу удобно пользоваться аэродромами, портами, железными и автомобильными дорогами этих малых государств для переброски войск, в частности Соединённых Штатов, в Европу», — констатировал эксперт.

Тренировки НАТО Swift Response в Румынии

© Spc. Jabari Clyburn / U.S. Army

Что касается Боснии и Герцеговины, хотя страна не входит в НАТО, а лишь участвует в программе блока «Партнёрство ради мира» и «всеми силами стремится в альянс», государство задействовано в важнейших тренировках, в частности, с целью «проверить его потенциал», полагает Кнутов.

«Несмотря на то что Босния и Герцеговина — маленькая страна, которая для НАТО не играет никакой роли, во время манёвров в блоке хотят посмотреть на возможности этого государства удовлетворять потребности альянса. Исходя из этой проверки будет принято решение о вступлении страны в НАТО», — считает он.

Резюмируя вышесказанное, Кнутов также обратил внимание на масштаб учений Defender Europe 2021.