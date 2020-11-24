«Смещение на восточный фланг»: как в Польше проходят учения НАТО Tumak 20

На северо-востоке Польши проходят международные манёвры НАТО Tumak 20, призванные продемонстрировать боеготовность и оперативную совместимость союзников в регионе. Как заявили в пресс-службе Боевой группы усиленного передового присутствия НАТО в Польше, участники учений должны показать, что это формирование «способно дать смертоносный отпор любому потенциальному агрессору в регионе». В манёврах задействуют более 1200 военных из пяти стран. Как отмечают эксперты, НАТО в условиях пандемии ограничивает масштаб учений, но продолжает организовывать тренировки у российских границ, создавая напряжение в регионе.

На северо-востоке Польши проходят международные учения Североатлантического альянса Tumak 20, стартовавшие 23 ноября. По сообщению пресс-службы Боевой группы усиленного передового присутствия НАТО в Польше (БГ-П), манёвры призваны продемонстрировать боеготовность и оперативную совместимость партнёров и союзников в регионе.

Отмечается, что в ходе тренировочных действий более 1200 военнослужащих должны будут продемонстрировать, что БГ-П «подготовлена и способна дать быстрый и смертоносный отпор любому потенциальному агрессору в регионе».

В учениях на полигоне в районе Бемово Писке принимают участие подразделения из США, Великобритании, Румынии, Польши и Хорватии.

Tumak 20 — не первые манёвры НАТО, проводящиеся в Польше в текущем году. Учения Defender Europe 20 Plus проходили в стране в июне на протяжении около двух недель. В них были задействованы 6 тыс. военных, включая 4 тыс. человек из США, 100 танков, 230 боевых машин, артиллерия, ракетные системы и авиация. Целью учений была проверка готовности американских и польских солдат к совместным действиям в рамках общей войсковой операции.

Главным элементом манёвров стало форсирование водной преграды с участием танковых и десантных соединений. При этом программа учений была существенно сокращена в связи с эпидемиологической ситуацией.

Учения Defender Europe 2020 в Польше

globallookpress.com

© Richard Herman/Keystone Press Agency

Как отметил в беседе с RT член Академии военных наук Андрей Кошкин, в условиях пандемии НАТО не проводит очень масштабных учений, чтобы избежать повышенного числа заражений, но «продолжает регулярно организовывать манёвры ограниченным числом войск, причём у российских границ».

«Североатлантический альянс не хочет ослаблять созданное им напряжение у границ РФ. Манёвры, несмотря на пандемию, продолжают проводиться с той же интенсивностью, хотя и в сокращённом составе. Кроме того, по-прежнему наблюдается смещение учений альянса на восточный фланг, то есть к границам России», — заявил аналитик.

Голос Варшавы

Как заявил 20 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак, деятельность республики в составе альянса «крайне важна для развития систем безопасности на восточном фланге НАТО».

«Сотрудничество в рамках НАТО — лучшая гарантия безопасности и стабильности. Можно сказать, что мы стали одним из основных союзников США. У нас образцовое сотрудничество. Мы обеспечиваем безопасность. Мы не только пользуемся той безопасностью, которую обеспечивают другие союзники, но и сами гарантируем безопасность посредством нашего участия во всей этой системе, созданной внутри НАТО», — отметил Блащак во время официальной церемонии по случаю развёртывания передового командования 5-го армейского корпуса США в Польше.

Глава ведомства отметил, что 9 ноября президент страны Анджей Дуда ратифицировал соглашение об усилении военного сотрудничества между США и Польшей.

«Сегодня мы становимся свидетелями того, как это соглашение вступает в силу и наблюдаем за выполнением его положений. Совместная польско-американская деятельность служит безопасности нашей родины, служит безопасности стран, объединённых Североатлантическим альянсом», — сказал министр обороны.

По его словам, главной задачей передового командования 5-го армейского корпуса США в Польше будет «координация действий и контроль за развёрнутыми в Европе сухопутными войсками США, оперативное планирование, а также налаживание взаимодействия и согласование по времени» действий сил США с войсками других стран НАТО.

Напомним, в середине августа Блащак и госсекретарь США Майк Помпео подписали в Варшаве соглашение о расширении военного сотрудничества двух стран.

По словам министра обороны, документ «открывает возможности для расширения присутствия американских военнослужащих в Польше, а также проведения большего числа учений ВС США» в республике. При этом в Варшаве заявляют, что инфраструктура позволит разместить в стране до 20 тыс. американских военных.

Кроме того, Польша обязуется безвозмездно предоставлять вооружённым силам США в исключительное или совместное пользование военные объекты, в том числе и новые. Польская сторона также берёт на себя расходы по обеспечению американских военных жильём, питанием и топливом.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак

© Jakub Porzycki/Agencja Gazeta/via REUTERS

«Карт-бланш на контроль над регионом»





Комментируя стартовавшие учения, военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов обратил внимание на то, что акцент во время манёвров Tumak 2020 будет делаться на отработку совместных действий сил НАТО в случае боевых действий.

«Манёвры военных блока прорабатываются на ближайших подступах к российским границам. А разговоры о поддержании просто сотрудничества внутри альянса — типичные формулировки, которые потом используют политики западных стран», — сказал собеседник RT.

При этом аналитик отметил, что Польша не случайно стала одним из центров регулярных тренировок подразделений как Североатлантического альянса, так и США.

«Варшава отчаянно хочет быть союзником номером один в Восточной Европе для НАТО и США, чтобы получить карт-бланш на контроль над регионом. Кроме того, Польша известна своими антироссийскими настроениями, для неё нападки на Россию являются главной частью внешней политики, что оказалось востребовано в НАТО. На этом фоне польскому руководству во многом удалось добиться особого отношения США, причём не только в рамках НАТО», — заявил эксперт.

Напомним, в мае президент Польши одобрил обновлённую стратегию нацбезопасности республики, в которой упор делается на военной угрозе, якобы исходящей со стороны России. В документе отмечается, что «наиболее серьёзную угрозу представляет неоимперская политика властей Российской Федерации, проводимая в том числе посредством военной силы». По мнению польского руководства, Москва якобы проводит акции «гибридного характера», которые повышают риск возникновения вооружённой конфронтации. В Москве не раз отвергали подобные обвинения.

В свою очередь, Андрей Кошкин заметил, что Польша во многом сама инициирует «смещение центра координации действий НАТО в республику».

«Эти процессы в последнее время ускорились. Варшава готова максимально содействовать такому развитию событий. Мы уже видим результаты этих усилий в виде учений НАТО и увеличения численности американских военных в Польше. Кроме агрессивных настроений по отношении к России, Варшаве трудно ещё что-то предложить блоку в экономическом или военном плане. И эта агрессия конвертируется в проведение учений, развёртывание инфраструктуры, гранты со стороны США и НАТО», — пояснил аналитик.

Иван Коновалов также спрогнозировал, что Варшава и дальше будет добиваться наращивания натовских и американских сил в Польше, регулярно ссылаясь на российскую угрозу: «Для этого Варшава будет предлагать все условия, прилагать все усилия».