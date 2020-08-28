«Наплевать на суверенитет»: на что готова пойти Варшава ради расширения присутствия ВС США в Польше

НАТО не планирует отказываться от планов по укреплению своих позиций на границе с Россией. Так эксперты прокомментировали новое соглашение между Вашингтоном и Варшавой о расширении военного сотрудничества. При этом аналитики отмечают, что польские власти готовы на многое ради увеличения американского контингента на своей территории. Согласно договору, Вооружённые силы Соединённых Штатов получают существенные привилегии. Варшава готова предоставить им в безвозмездное пользование ряд военных объектов, а также обеспечить жильём, питанием и топливом. Более того, Польша отказывается от приоритета своей юрисдикции на размещённых в стране американских базах.

Новый американско-польский военный договор свидетельствует о том, что НАТО «не намерен прекращать укрепление своих позиций вблизи российских границ». Такое мнение высказал в беседе с RT заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский.

«Линия Североатлантического альянса по усилению напряжённости у рубежей России продолжается, а Варшава выступает в данном случае представителем Вашингтона в этой части Центральной и Восточной Европы», — считает аналитик.

Также по теме «Дестабилизирующая сила в Европе»: что стоит за военно-политическим сближением Вашингтона и Варшавы В России внимательно следят за планами США и Польши по переводу части дислоцированного в ФРГ американского контингента на польскую...

Напомним, 15 августа госсекретарь США Майк Помпео и глава Минобороны Польши Мариуш Блащак подписали в Варшаве соглашение о расширении военного сотрудничества двух стран. Согласно заявлениям польской стороны, документ создаёт правовую базу для постоянного пребывания на территории страны военнослужащих США, «как в запланированном объёме, так и в случае возможного будущего расширения».

«Это означает, что подписанное сегодня соглашение открывает возможности для расширения присутствия американских военнослужащих в Польше, а также проведения большего числа учений ВС США в нашей стране», — сообщил Блащак.

При этом в Варшаве заявляют, что инфраструктура позволит разместить до 20 тыс. американских военнослужащих.

«Мы убеждены, что (существующая. — RT) инфраструктура позволит разместить до 20 тыс. американских военнослужащих. Разумеется, если это будет необходимо... Для нас основное преимущество данного соглашения — гарантия безопасности Польши. При этом возникает и экономическая выгода. А наши военнослужащие получат возможность ещё больше укрепить военное сотрудничество (двух стран — RT). Вместе мы сильнее!» — подчеркнул Блащак.

Госсекретарь США Майк Помпео и глава Минобороны Польши Мариуш Блащак подписывают в Варшаве соглашение об усиленном военном сотрудничестве двух стран

© Janek Skarzynski/Pool via REUTERS

Кроме того, Варшава безвозмездно предоставит американским вооружённым силам в исключительное или совместное пользование военные объекты, в том числе и новые. Польская сторона также берёт на себя расходы по обеспечению военнослужащих США жильём, питанием и топливом.

Аналитики обращают особое внимание на тот факт, что, по условиям документа, Польша пользуется своим суверенным правом отказаться от приоритета национальной уголовной юрисдикции в отношении американцев.

«Таким образом, по запросу Соединённых Штатов и в подтверждение своей приверженности принципам взаимной обороны Республика Польша настоящим действует по своему усмотрению в рамках своего суверенитета и отказывается от приоритетного права Республики Польша осуществлять уголовную юрисдикцию (на территории экстерриториальной базы. — RT) в соответствии с пунктом 3 c) статьи 7 договора НАТО о статусе сил», — отмечается в договоре.

Политологи констатируют, что таким образом «Польша фактически отказывается от главенства своей юрисдикции в отношениях с американцами».

При этом, по мнению Леонида Вардомского, Польшу этот факт «нисколько не смущает».

«Им наплевать на свой суверенитет. Они сначала боролись за него, но только для того, чтобы теперь продать его американцам, когда им стало это выгодно», — говорит аналитик.

«Насолить России»

Комментируя подписание соглашения между Варшавой и Вашингтоном, во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что «откровенно антироссийская направленность этого документа не только не скрывается, но и всячески подчёркивается американскими и польскими официальными лицами».

«Согласованный комплекс мер полностью отвечает установкам последних саммитов НАТО, закрепивших курс на «сдерживание» России, создание разделительных линий и нагнетание напряжённости в Европе при отказе от совместной работы по выполнению задачи, провозглашённой в документах ОБСЕ после окончания «холодной войны» — формированию на континенте общего пространства сотрудничества и доверия», — отмечается в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Также по теме Работа корпусом: как Польша намерена увеличить численность американских военных на своей территории В Польше начало действовать командование пятого корпуса армии США. Об этом заявила американский посол Джорджетт Мосбахер. Она также...

В ведомстве также подчеркнули, что наращивание американского военного присутствия в Польше «не решает проблемы безопасности, напротив — лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряжённости и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов».

«Заверения натовской стороны в том, что речь идёт о якобы незначительном и ротационном характере усилений воспринимаем не иначе, как попытки исказить действительность — реализация американско-польского соглашения позволит качественно укрепить наступательный потенциал сил США в Польше», — говорится в сообщении Захаровой.

В МИД РФ также напомнили, что отражённые в документе планы «меняют условия безопасности в Европе и идут вразрез с положениями Основополагающего Акта Россия—НАТО 1997 года».

МИД РФ

© Наталья Селивёрстова/РИА Новости

Леонид Вардомский, в свою очередь, констатировал, что США, а значит и НАТО, «по традиции размещают свои войска без оглядки на международные документы».

«Они уже давно игнорируют все эти договорённости с Россией ради реализации своих агрессивных планов», — считает эксперт.

Политолог Юрий Бондаренко в разговоре с RT заявил, что новое американско-польское соглашение «следует рассматривать в контексте политики русофобии, которая проводится Варшавой».

«Для того, чтобы хоть как-то насолить России, Польша готова отказаться от собственного суверенитета и пойти на любое ущемление прав собственных граждан, ведь американские военные наверняка будут нарушать закон и останутся безнаказанными, судя по документу. Но вместо того, чтобы осудить возможные правонарушения, Варшава продолжит кормить американских военных. И всё ради поддержания напряжённости на границе с РФ», — подчеркнул в разговоре с RT политолог.

Белорусский рубеж

С точки зрения аналитиков, увеличивая численность американского контингента, Варшава и Вашингтон также хотят оказать давление на Минск.

«Они (Польша. — RT) завлекают американские войска к себе для того, чтобы подстраховать себя, если захотят покуситься на территорию Белоруссии — то есть на фоне беспорядков в стране попробовать присвоить себе часть пограничных областей», — допустил Вардомский.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко 27 августа заявил, что власти Польши, которых он ранее обвинил в причастности к дестабилизации обстановки в стране, хотят присвоить часть белорусских земель.

«Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадётся, то Гродненская область отойдёт Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определённо», — цитирует Лукашенко Белорусское телеграфное агентство.

По словам политика, ряд государств начинают вмешиваться во внутренние дела страны и ведут «дипломатическую войну» против Минска. Между тем Белоруссия вынуждена тратить большие деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах.

Ранее Лукашенко отмечал, что зачинщики протестов «сидят под Варшавой, под Вильнюсом».

«Хватает сегодня тех, кто хотел бы оттяпать хотя бы клочок этой земли, особенно этой западной жемчужины Беларуси», — сказал он на митинге своих сторонников в Гродно.

Американо-польские учения на территории Польши

© Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazeta via REUTERS

После этого глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский заявил, что у Польши нет намерений нарушать территориальную целостность белорусского государства.

Между тем временного поверенного в делах Польши в Минске Марцина Войтеховского вызвали в белорусский МИД, чтобы выразить протест из-за «попыток вмешательства во внутренние дела республики».

Как отметил Леонид Вардомский, польское руководство «почему-то считает, что ему под разными предлогами можно обращаться за военной помощью к другим государствам, а Белоруссии нельзя».

«В Польше нередко раздаются реваншистские голоса, призывающие вернуть когда-то утраченные территории, выступая одновременно против Москвы и Минска. Однако Россия не позволит этим планам сбыться», — подчеркнул эксперт.