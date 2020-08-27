Белоруссия выразила протест Польше из-за «попыток вмешательства»

Временного поверенного в делах Польши в Минске Марцина Войтеховского вызвали в Министерство иностранных дел Белоруссии, чтобы выразить протест в связи с «попытками вмешательства во внутренние дела республики».

Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

«Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь», — заявили в министерстве.

Белорусская сторона также обратила внимание на появившиеся «явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц».

Также в МИД Белоруссии подчеркнули контрпродуктивность каких-либо дальнейших попыток внешнего давления на Минск и призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности республики.

Ранее посла Белоруссии вызвали в польский МИД «в связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Белоруссии в адрес Польши».