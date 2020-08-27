Белоруссия выразила протест Польше из-за «попыток вмешательства»

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Временного поверенного в делах Польши в Минске Марцина Войтеховского вызвали в Министерство иностранных дел Белоруссии, чтобы выразить протест в связи с «попытками вмешательства во внутренние дела республики».
Белоруссия выразила протест Польше из-за «попыток вмешательства»
  • globallookpress.com

Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

«Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь», — заявили в министерстве.

Белорусская сторона также обратила внимание на появившиеся «явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц».

Также в МИД Белоруссии подчеркнули контрпродуктивность каких-либо дальнейших попыток внешнего давления на Минск и призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности республики.

Ранее посла Белоруссии вызвали в польский МИД «в связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Белоруссии в адрес Польши».

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