Белоруссия выразила протест Польше из-за «попыток вмешательства»
- globallookpress.com
Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
«Ему заявлен решительный протест в связи с неприкрытыми попытками польской стороны прямо вмешиваться во внутренние дела Республики Беларусь», — заявили в министерстве.
Белорусская сторона также обратила внимание на появившиеся «явно недружественные, недопустимые в межгосударственном общении заявления со стороны ряда польских политиков и должностных лиц».
Также в МИД Белоруссии подчеркнули контрпродуктивность каких-либо дальнейших попыток внешнего давления на Минск и призывов к нарушению суверенитета и территориальной целостности республики.
Ранее посла Белоруссии вызвали в польский МИД «в связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Белоруссии в адрес Польши».