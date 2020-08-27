Посол Белоруссии вызван в МИД Польши

Посол Белоруссии вызван в польский МИД из-за обвинений в адрес Варшавы. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

«В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Белоруссии в адрес Польши сегодня на 15:00 (16:00 мск) в МИД Польши вызван посол Республики Беларусь», — написал дипломат в Twitter.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша имеет план присоединить Гродненскую область. Он выразил уверенность в том, что реализовать его не удастся.

Глава канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский отмечал, что страна не намерена претендовать на белорусские территории и нарушать её территориальную целостность.