Посол Белоруссии вызван в МИД Польши
- РИА Новости
«В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Белоруссии в адрес Польши сегодня на 15:00 (16:00 мск) в МИД Польши вызван посол Республики Беларусь», — написал дипломат в Twitter.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша имеет план присоединить Гродненскую область. Он выразил уверенность в том, что реализовать его не удастся.
Глава канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский отмечал, что страна не намерена претендовать на белорусские территории и нарушать её территориальную целостность.