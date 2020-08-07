В МИД оценили планы НАТО по увеличению численности военных в Польше

Планы НАТО по увеличению численности военного контингента в Польше не способствуют укреплению безопасности в регионе и наносят удар по ключевым положениям Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года. Об этом заявили в российском МИД.

«Повышение концентрации ударной группировки Вооружённых сил США на так называемой «линии соприкосновения Россия-НАТО», как и любая реконфигурация американского военного присутствия в направлении российских границ, не способны, как это пытаются преподносить в Вашингтоне, укрепить безопасность в Европе», — заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Он отметил, что такие действия способствуют росту напряжённости на континенте. Зайцев уточнил, что стремление обеспечить безопасность своей страны «за счёт России абсолютно бесперспективно».

«Считаем, что планы наращивания американского военного присутствия в Польше наносят серьезный удар по одному из ключевых положений Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 г.», — отмечается в комментарии.

В МИД напомнили, что в соответствии с документом НАТО отказывается от дополнительного постоянного размещения на территории государств – членов альянса «существенных боевых сил».

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что американская и польская стороны завершили переговоры, по итогам которых в Польшу будут дополнительно направлены 1 тыс. военных.