В США заявили о завершении переговоров об отправке военных в Польшу

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американская и польская стороны завершили переговоры, по итогам которых в Польшу будут дополнительно направлены 1 тыс. военных.

Об этом сообщается в заявлении министра на сайте ведомства.

«США и Польша завершили переговоры по расширенному соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере (EDCA)... Договор позволит осуществить повышенное постоянное присутствие примерно 1 тыс. военнослужащих», — отметил Эспер.

По его словам, в Польше на ротационной основе находятся уже 4,5 тыс. американских военных.

Глава Пентагона также добавил, что данный шаг позволит «усилить сдерживание России и укрепить НАТО».

Ранее Эспер не исключил, что в рамках перебазирования американские военные будут размещены в Польше и странах Балтии.

Подробнее — в материале RT.