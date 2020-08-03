В США заявили о завершении переговоров об отправке военных в Польшу

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Министр обороны США Марк Эспер заявил, что американская и польская стороны завершили переговоры, по итогам которых в Польшу будут дополнительно направлены 1 тыс. военных.
В США заявили о завершении переговоров об отправке военных в Польшу
  • © The U.S. Army
  • Flickr

Об этом сообщается в заявлении министра на сайте ведомства.

«США и Польша завершили переговоры по расширенному соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере (EDCA)... Договор позволит осуществить повышенное постоянное присутствие примерно 1 тыс. военнослужащих», — отметил Эспер.

По его словам, в Польше на ротационной основе находятся уже 4,5 тыс. американских военных.

Глава Пентагона также добавил, что данный шаг позволит «усилить сдерживание России и укрепить НАТО».

Ранее Эспер не исключил, что в рамках перебазирования американские военные будут размещены в Польше и странах Балтии.

Подробнее — в материале RT.

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