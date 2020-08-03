В США заявили о завершении переговоров об отправке военных в Польшу
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Об этом сообщается в заявлении министра на сайте ведомства.
«США и Польша завершили переговоры по расширенному соглашению о сотрудничестве в оборонной сфере (EDCA)... Договор позволит осуществить повышенное постоянное присутствие примерно 1 тыс. военнослужащих», — отметил Эспер.
По его словам, в Польше на ротационной основе находятся уже 4,5 тыс. американских военных.
Глава Пентагона также добавил, что данный шаг позволит «усилить сдерживание России и укрепить НАТО».
Ранее Эспер не исключил, что в рамках перебазирования американские военные будут размещены в Польше и странах Балтии.
Подробнее — в материале RT.