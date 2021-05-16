«Наращивают присутствие»: в Эстонии стартуют масштабные военные учения НАТО «Весенний шторм»

17 мая на территории Эстонии начинаются манёвры Североатлантического альянса «Весенний шторм» (Spring Storm). В них примут участие около 7 тыс. военнослужащих, в том числе из США, Великобритании, Польши, Италии, Франции, Дании и Латвии. Командующий передовыми силами НАТО в Эстонии Пол Клейтон назвал Spring Storm «кульминацией года тренировок». Он также подчеркнул, что «угроза со стороны России остаётся самой большой проблемой безопасности» как для Эстонии, так и для других стран Европы. По мнению экспертов, подобные заявления призваны замаскировать недружественные действия альянса против Москвы. Аналитики отмечают, что наращивание сил рядом с границами России противоречит достигнутым ранее договорённостям между РФ и блоком.

В понедельник, 17 мая, в Эстонии стартуют учения НАТО «Весенний шторм» (Spring Storm). Об этом сообщила пресс-служба сил обороны страны. Отмечается, что в манёврах примут участие около 7 тыс. военных эстонских ВС, а также вооружённых сил США, Латвии, Польши, Италии, Франции, Дании и Великобритании.

Планируется, что тренировки продлятся до 5 июня.

В своей колонке для портала ERR командующий передовыми силами НАТО в Эстонии полковник Пол Клейтон назвал Spring Storm «кульминацией года тренировок». По его словам, манёвры «позволят пожать плоды напряжённой работы по взаимной интеграции», что, как он считает, является основной целью любой боевой группы НАТО.

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«За учениями Spring Storm будут следить наблюдатели 20-й механизированной бригады армии Великобритании — офицеры, а также её командующий. В следующем году планируется увеличить число участников. Помимо этого, в манёврах примут участие французская танковая рота, британские ударные и разведывательные вертолёты Apache и Wildcat», — рассказал Клейтон.

Он также подчеркнул, что развёртывание сил НАТО «является чётким сигналом о мерах сдерживания, адресованных к России», а также «красноречивым посланием» жителям балтийских республик и Польши о готовности альянса ответить «на любую агрессию против этих стран».

«Сегодня мы видим, что угроза со стороны России остаётся самой большой проблемой безопасности не только для Эстонии и других стран Балтии и Польши, но и для государств Восточной Европы», — написал он.

Напомним, на территории Эстонии дислоцируется командно-штабной центр НАТО, многонациональный батальон Североатлантического альянса и подразделение бронетанковой бригады Вооружённых сил США, находящиеся там на ротационной основе. Кроме того, иностранные ВС эксплуатируют эстонскую авиабазу Эмари. Решение разместить соответствующий контингент блока в республике принималось на Варшавском саммите 2016 года с целью «сдерживания России», о чём заявлял, в частности, генсек альянса Йенс Столтенберг.

Символика Североатлантического альянса

Reuters

© Yves Herman

Помимо Эстонии, группировки натовских войск были дислоцированы в Латвии, Литве и Польше. В Москве отмечали, что в Североатлантическом альянсе занимаются сдерживанием «несуществующей угрозы с востока».

Интенсивность тренировок НАТО

Ранее в этом же месяце в Эстонской Республике проходили учения Североатлантического альянса Swift Response («Быстрый ответ»), которые стали составной частью крупнейших военных манёвров в Европе за последние 25 лет — Defender Europe 2021.

«Наряду с эстонскими военными в завершившихся сегодня в Эстонии учениях Swift Response 2021 приняли участие более 2 тыс. военнослужащих из США и Великобритании. Большинство задействованных в учениях военных союзных войск вернутся на свою базу в Северной Каролине, а некоторые подразделения останутся в Эстонии для участия в учениях Spring Storm», — сообщалось в Twitter-аккаунте интеграционного подразделения сил НАТО в Эстонии.

Отмечается также, что учения Defender Europe, с которыми связаны манёвры Swift Response, — это крупномасштабные тренировки, которые проводятся ежегодно под руководством сухопутных войск США. В этом году они проводятся одновременно в 16 странах Европы при участии 28 тыс. военнослужащих. Манёвры начались в марте и продлятся до июня.

Помимо Swift Response, Defender Europe организационно сопряжены в текущем году с менее крупными тренировками — Immediate Response, Saber Guardian, Command Post Exercise, African Lion и Steadfast Defender.

В Пентагоне утверждали, что учения Defender Europe 2021 носят «оборонительный» характер.

Учения НАТО «Весенний шторм» в 2020 году

© mil.ee

Комментируя учения, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва продолжает «внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развёртывания сил НАТО в Европе» в рамках этих манёвров. По его словам, усиление военного присутствия США и альянса в Европейском регионе приводит к росту военной опасности.

«Модернизируется военная инфраструктура, растёт интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «4 по 30», — сообщил он.

«Очень тревожная тенденция»

Как отметил военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с RT, проведение учений НАТО у российских границ, в том числе на территории Эстонии, вызывает серьёзную озабоченность у РФ, поскольку «всё это похоже на чистой воды провокацию».

«Иначе данные действия не назовёшь. Также их крайне трудно расценивать как оборонительные», — считает аналитик.

При этом, по его словам, «произнося как мантру заявления о пресловутой «российской угрозе», натовские военачальники хотят «замаскировать недружественные действия альянса».

«В частности, слова командующего передовыми силами НАТО в Эстонии можно охарактеризовать известной русской пословицей: на воре и шапка горит. Всё как раз наоборот: это НАТО — угроза для России, а не РФ для Восточной Европы», — отметил он.

В беседе с RT заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский заявил, в свою очередь, что под прикрытием опасности, якобы исходящей от России, военное руководство НАТО адаптирует блок к новым условиям.

«И для этого тезис о том, что Россия — враг номер один, который якобы готовит свои вооружённые силы для нападения на Эстонию и другие балтийские республики, крайне подходящий. Альянс опасается потерять своё влияние в Восточной Европе, потому и прикладывает все силы, чтобы нарастить здесь своё присутствие, укрепить армию, научить её действовать там, где инфраструктура, включая дороги и мосты, выстроена по другим стандартам», — пояснил он.

Североатлантический альянс хочет создать напряжённость у российских границ, считает Вардомский.

«За счёт этого руководство блока надеется ещё больше надавить на РФ. Страны НАТО, особенно США, ведут себя так, как будто российская армия стоит у Флориды или у Техаса. Но геополитическая ситуация наблюдается как раз обратная», — подчеркнул аналитик.

Учения НАТО «Весенний шторм» в 2020 году

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© nfiuestonia

С точки зрения Ивана Коновалова, само по себе присутствие сил НАТО в Прибалтике является серьёзным вызовом для безопасности России.

«Натовские подразделения находятся у российских границ, что является прямым нарушением Основополагающего акта о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и блоком от 1997 года. В документе, в частности, говорится о том, что стороны будут стремиться к транспарентности, предсказуемости и взаимному доверию в отношении размеров и функций военных сил. Однако мы видим, что войска альянса, находящиеся в Восточной Европе на ротационной основе, по факту регулярно сменяют друг друга и тем самым обеспечивают постоянное присутствие войск блока вблизи РФ», — подчеркнул эксперт.

Он также предположил, что альянс и дальше будет наращивать группировку своих войск у российских границ.

«Кроме того, будет увеличиваться ударная составляющая учений блока, особенно в Восточной Европе. Мы уже сейчас это видим. Например, тот факт, что французская танковая рота и ударные вертолёты Великобритании примут участие в «Весеннем шторме», говорит о подготовке к наступательным действиям, а не к оборонительным, как транслируют на Западе», — заключил Коновалов.