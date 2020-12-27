В Минобороны оценили возросшую активность сил НАТО у границ России

Возросшая активность сил НАТО у границ России может привести к серьёзным инцидентам. Об этом заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

«В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, всё чаще возникают ситуации, способные привести к серьёзным инцидентам», — сказал он в интервью «Российской газете».

Фомин отметил, что страны НАТО часто игнорируют российские предложения о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения.

«Накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей Объединённых военно-морских сил НАТО», — рассказал военачальник.

По его словам, в августе и сентябре в непосредственной близости от российской границы военные зафиксировали более 15 полётов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В.

Ранее Фомин прокомментировал желание некоторых стран вести диалог с Россией «с позиции силы».

25 ноября глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в бундестаге, призвала вести переговоры с Россией по вопросам разоружения «с позиции силы».

Позднее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что немецкий министр обороны демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе.