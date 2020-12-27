В Минобороны не советуют вести диалог с Россией с позиции силы

Короткая ссылка
Замминистра обороны России Александр Фомин прокомментировал желание некоторых стран вести диалог с Россией «с позиции силы».
В Минобороны не советуют вести диалог с Россией с позиции силы
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией «с позиции силы». Наряду с тем что угроза силы является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны», — сказал он в интервью «Российской газете».

Как пояснил Фомин, Россия всегда исходила из того, что самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров.

«Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учёта интересов друг друга», — добавил замминистра.

25 ноября глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в бундестаге, призвала вести переговоры с Россией по вопросам разоружения «с позиции силы».

Позднее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что немецкий министр обороны демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе.

По словам президента России Владимира Путина, Крамп-Карренбауэр «повторила в известной степени штамп, который повторяется во многих странах НАТО».

Российский лидер также предложил «посмотреть, что такое российская армия сегодня».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить