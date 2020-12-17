Путин прокомментировал слова министра обороны ФРГ о диалоге с Россией

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Президент России Владимир Путин прокомментировал высказывание министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Москвой нужно говорить с позиции силы.

По мнению президента, подобное заявление нельзя назвать адекватным.

«Эта дама стала министром обороны, ей хочется показать, видимо, крутизну. В данном случае она повторила в известной степени штамп, который повторяется во многих странах НАТО. Это контрпродуктивно и для наших межгосударственных отношений, а с точки зрения оборонной политики не имеет никакого смысла, потому что потому. Нужно посмотреть, что такое российская армия сегодня, — поэтому», — сказал Путин во время общения с журналистами.

Он добавил, что не придавал бы выступлению германского министра особого значения.

«Не надо здесь ничего раздувать. Не уверен, что она сама рада этому заявлению, как и многие ответственные политики в самой Федеративной республике. Это просто такой традиционный штамп», — подытожил он. 

25 ноября глава Минобороны Германии, выступая в бундестаге, призвала вести переговоры с Россией по вопросам разоружения «с позиции силы».

По словам Крамп-Карренбауэр, «угроза» со стороны Москвы стала более явственной. 

Позднее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что немецкий министр обороны демонстрирует неспособность предложить что-либо значимое для реального укрепления безопасности в Европе.

Также слова немецкого политика прокомментировали в МИД России, приведя заявления самой Крамп-Карренбауэр, что «ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США».

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