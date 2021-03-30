Политика копирования: в Литве заявили о пересмотре стратегии нацбезопасности из-за России

Литовские власти пересмотрят стратегию национальной безопасности ввиду модернизации Западного военного округа РФ, растущей мощи Китая и «напряжённости из-за пандемии коронавируса». Об этом сообщается на сайте правительства Литвы. Уточняется, что распоряжением премьер-министра республики Ингриды Шимоните создаётся межведомственная рабочая группа по внесению изменений в документ. По мнению экспертов, безосновательно заявляя о пресловутых «российской» и «китайской» угрозах, Вильнюс в буквальном смысле копирует позицию Вашингтона, не заботясь о том, насколько она подходит республике.

Власти Литвы приняли решение пересмотреть стратегию национальной безопасности из-за модернизации Вооружённых сил России, роста влияния Китая и пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Отмечается, что для этих целей по распоряжению литовского премьер-министра Ингриды Шимоните создаётся межведомственная рабочая группа во главе с министром обороны страны Арвидасом Анушаускасом. Ей предстоит до 30 июня текущего года внести в документ нужные изменения.

Как подчеркнул Анушаускас, новые вызовы в сфере безопасности, из-за которых надо пересмотреть стратегию, связаны «с растущей мощью Китая, проводимой Российской Федерацией модернизацией Западного военного округа», а также напряжённостью из-за пандемии COVID-19.

К этому процессу планируется привлечь неправительственные организации и частный сектор. Кроме того, Минобороны страны намерено организовать экспертные круглые столы по вопросам безопасности с представителями академических кругов и аналитических служб.

В январе председатель комитета сейма Литвы по нацбезопасности и обороне Лауринас Касчюнас сообщал, что в новой редакции стратегии помимо «российской», «китайской» угроз и ситуации вокруг пандемии значатся такие вызовы, как ситуация с безопасностью на границе с Белоруссией, ослабление трансатлантических связей и стремление некоторых государств ЕС к стратегической автономии.

Последний раз стратегию нацбезопасности Литвы обновляли в 2017 году.

Напомним, войска и силы Западного военного округа России, о котором упоминало литовское правительство, дислоцируются в том числе на территории Калининградской области, которая граничит с Литвой. В Калининграде располагается штаб Балтийского флота (БФ).

Как заявил в декабре 2020 года командующий БФ адмирал Александр Носатов, наращивание боевых возможностей Балтийского флота обусловлено в первую очередь военной активностью НАТО вблизи Калининградской области. По его словам, к эксклаву России были стянуты ударные подразделения стран — членов Североатлантического альянса.

«В ответ на эту угрозу руководство вооружённых сил вынуждено принимать ответные меры. Одной из них стало формирование полноценной мотострелковой дивизии, вошедшей в состав армейского корпуса Балтийского флота. Новое соединение включает в себя мотострелковые, артиллерийский и отдельный танковый полки», — рассказал Носатов в интервью «Красной звезде».

Штаб Балтийского флота ВМФ России, Калининград

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На фоне натовских манёвров

Стоит отметить, что Литва заявляет о российской угрозе на фоне того, что на её территории регулярно проводятся учения НАТО с участием Соединённых Штатов.

Так, в августе Литва провела тренировки НАТО Griffin Strike 2020 / Hunter 2020, в которых были задействованы литовские военные и американский контингент, дислоцированный в Польше. Об этом сообщает командование ВС Литвы.

Также по теме «Стремление усилить напряжённость»: как НАТО наращивает активность у российских границ В Литве проходят учения НАТО Geležinis Vilkas 2020 («Железный волк — 2020»). В них принимают участие 3 тыс. военнослужащих республики...

В сентябре прошлого года в балтийской республике прошли многонациональные манёвры альянса, посвящённые отработке действий наземной противовоздушной обороны, под названием Tobruq Legacy 2020 («Наследие Тобрука — 2020»). Об этом сообщала пресс-служба Минобороны страны. Планировалось, что в тренировках примут участие около 950 солдат из Литвы, Эстонии, Италии, США, Латвии, Польши, Франции, Словакии, Чехии и Венгрии.

Позже, 29 октября, в Литве начались учения НАТО Brilliant Jump 2020. Об этом сообщало литовское командование вооружённых сил. В тренировках задействовали более 2,5 тыс. военнослужащих и около 600 единиц военной техники. Как отметили в верховном главнокомандовании ОВС НАТО в Европе, манёвры были направлены на «повышение и демонстрацию готовности и мобильности Объединённой оперативной группы повышенной готовности». Уточнялось, что в Литве проходит именно фаза «развёртывания на суше» учений Brilliant Jump 2020.

После этого в Литве прошли манёвры альянса Geležinis Vilkas 2020 («Железный волк — 2020»). В них принимали участие около 3 тыс. военных республики и девяти других государств — членов НАТО. Об этом сообщало командование Вооружённых сил Литвы. Планировалось также, что в тренировках будут задействованы около 1 тыс. единиц военной техники: «танки, БМП, бронетранспортёры, артиллерийские пушки, машины снабжения и административного назначения».

Как отмечалось в пресс-релизе командования ВС республики, тренировки проходили для оценки «готовности боевой группы фронтовых сил НАТО» и её взаимодействия с литовскими военными.

Церемония закрытия учений НАТО по воздушной обороне «Наследие Тобрука — 2020»

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«Копирует подход Вашингтона»

Как отметил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, «никаких реальных внешних угроз литовской безопасности нет», тем более со стороны России, однако под таким предлогом Вильнюсу легче повышать расходы на НАТО, чего требуют Соединённые Штаты.

«В то же время внутренние угрозы литовской безопасности огромны, и главная из них — это политическая элита республики, которая делает всё, чтобы уничтожить собственное государство. Но против этой опасности стратегия национальной безопасности не работает. Гораздо удобнее искать угрозу извне», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Межевич также обратил внимание на то, что Вильнюс расширил список вызовов для республики.

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«Появился раздел о Белоруссии и, конечно, о Китае. Последний аспект вызывает больше всего вопросов, учитывая, что КНР находится достаточно далеко от Литвы. Однако для параноиков среди литовского руководства это расстояние, видимо, является незначительным... Всё это выглядит просто смешно», — считает аналитик.

Межевич спрогнозировал, что обновлённая стратегия нацбезопасности Литвы будет служить основой «для дальнейшего ужесточения внутренней цензуры, роста военных расходов и произвола спецслужб».

«Устои Литвы всё больше похожи на диктатуру, которая преследует не только своих жителей, но и граждан других стран, особенно России и Белоруссии», — пояснил он.

При этом эксперт провёл параллель между пересмотром стратегии национальной безопасности Литвы и тем, что аналогичным процессом занимаются власти США.

«Соединённые Штаты уже обнародовали промежуточный документ, в котором также говорится о пресловутых «российской» и «китайской» угрозах для нацбезопасности страны. И в контексте этого сам собой напрашивается вопрос: Вильнюс действительно стремится выработать какую-то свою стратегию или технично позаимствовать её положения у США? Ответ, на мой взгляд, очевиден: Вильнюс в буквальном смысле копирует подход Вашингтона, не заботясь о том, насколько он подходит республике», — подчеркнул Межевич.

Немецкие солдаты прибывают в Каунас, чтобы сформировать подразделение Организации Североатлантического договора (НАТО). 26 танков и 170 другой военной техники, включая бронемашины Marder и танки Leopard 2, будут размещены рядом с силами НАТО, примерно в 100 км от российского эксклава Калининграда

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко придерживается схожей позиции. По его словам, страны Прибалтики «привыкли копировать позицию США» по тем или иным вопросам. Об этом он сказал в разговоре с RT.

«На данный момент Соединённые Штаты в качестве основных противников назначили себе Россию и Китай. Литва же стремится полностью воспроизводить то, что объявляют американцы, чтобы считаться верным и самым последовательным союзником Вашингтона. Вильнюс, к сожалению, не отличается самостоятельностью, зато преуспел в копировании и тиражировании подхода США к внешней политике», — подытожил аналитик.