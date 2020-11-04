«Стремление усилить напряжённость»: как НАТО наращивает активность у российских границ

В Литве проходят учения НАТО Geležinis Vilkas 2020 («Железный волк — 2020»). В них принимают участие 3 тыс. военнослужащих республики и девяти других членов Североатлантического альянса. Об этом сообщает командование Вооружённых сил Литвы. Манёвры продлятся до 17 ноября. Эксперты отмечают, что это далеко не первые учения на территории страны за последние месяцы. По мнению аналитиков, подобная активность необходима, чтобы создать дополнительную напряжённость у российских границ и оказать давление на власти Белоруссии.

Во вторник, 3 ноября, в Литве начались учения НАТО Geležinis Vilkas 2020 («Железный волк — 2020»). Об этом сообщает командование Вооружённых сил Литвы, указывая, что в манёврах будет задействовано около 3 тыс. военнослужащих республики и девяти других стран — членов Североатлантического альянса.

«Всего в учениях примут участие около 1 тыс. единиц военной техники: танки, БМП, бронетранспортёры, артиллерийские пушки, машины снабжения и административного назначения и более 3 тыс. солдат из Литвы и девяти союзников по НАТО», — отмечается в пресс-релизе литовского командования ВС.

Сообщается также, что учения проходят для оценки «готовности боевой группы фронтовых сил НАТО», а также её взаимодействия с армией Литвы. В манёврах будут использовать в том числе имитационные боеприпасы и пиротехнику.

Планируется, что учения продлятся до 17 ноября.

Регулярные манёвры

Напомним, НАТО регулярно проводит военные учения в Литве.

Так, 29 октября в республике начались манёвры альянса Brilliant Jump 2020, которые продолжатся до 7 ноября. Об этом сообщает литовское командование Вооружённых сил. В тренировках будут задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих и около 600 единиц военной техники.

Как отмечалось в пресс-релизе верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе, манёвры направлены на «повышение и демонстрацию готовности и мобильности Объединённой оперативной группы повышенной готовности».

Сообщалось также, что в Литве проходит именно фаза «развёртывания на суше» учений Brilliant Jump 2020. Ранее, с 28 сентября по 2 октября, проходил военно-морской этап этих манёвров «при развёртывании четырёх фрегатов НАТО в составе первой постоянной военно-морской группы НАТО».

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«В рамках второй фазы учений Brilliant Jump II, как и в случае с военно-морским этапом, будет продемонстрирована способность своевременного развёртывания и интеграции сил быстрого реагирования НАТО с другими силами партнёров по НАТО для внесения вклада в потенциал НАТО в области сдерживания и обороны», — говорится в сообщении верховного главнокомандования ОВС НАТО в Европе.

В середине сентября в Литве также прошли многонациональные учения НАТО по отработке действий наземной противовоздушной обороны Tobruq Legacy 2020 («Наследие Тобрука — 2020»). Об этом сообщала пресс-служба Минобороны республики.

Планировалось, что в манёврах примут участие около 950 солдат из Литвы, Эстонии, Италии, США, Латвии, Польши, Франции, Словакии, Чехии и Венгрии. Союзники должны были прибыть на учения с системами противовоздушной обороны Patriot, SAMP/T, Avenger, Mistral, RBS 70, GROM, Poprad, Stinger.

Как сообщали в НАТО, на протяжении двух недель военные стран блока в рамках Tobruq Legacy 2020 «будут заниматься дальнейшим развитием и совершенствованием своих тактик, приёмов и процедур в соответствии с общими стандартами» альянса.

«Союзные подразделения НПВО из Чешской Республики, Франции, Венгрии, Латвии, Литвы, Словакии и США, а также дополнительные участники из Эстонии, Италии и Польши будут отрабатывать взаимодействие со специалистами из союзного воздушного командования (Рамштайн) и центров совместных воздушных операций (Удем, Торрехон), а также вместе выполнять учебные задачи в трёх районах прохождения подготовки на территории Литвы», — отмечается в заявлении на сайте Североатлантического альянса.

Учения Brilliant Jump 2020 в Литве

© Lithuanian Armed Forces

С 2 по 14 августа прошли учения Griffin Strike 2020 / Hunter 2020. Об этом сообщает командование Вооружённых сил Литвы. Уточняется, что в учениях был задействован личный состав литовских ВС, а также служащие ВВС американского контингента, развёрнутого в Польше. Всего насчитывалось около 1300 участников.

«Международные учения Griffin Strike 2020 / Hunter 2020 проводятся в целях отработки взаимодействия между пехотными, противотанковыми и артиллерийскими подразделениями, а также координации действий, в том числе при непосредственной авиационной поддержке и в условиях оборонительных и наступательных операций для укрепления сотрудничества в сфере обороны и обмена опыта между союзниками», — говорится в сообщении командования ВС Литвы.

«Становится центром активности»

Как отметил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, «Литва становится центром активности НАТО в Балтийском регионе».

«В этом смысле республика является безусловным лидером. Однако нельзя сказать, что в Эстонии и Латвии ничего не происходит, там всевозможные учения альянса также проходят очень часто», — сообщил эксперт в разговоре с RT.

Как отметил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, «в последнее время цель учений НАТО — оказывать некоторое давление на власти Белоруссии».

«Эти манёвры можно рассматривать как намеренную демонстрацию силы. При этом военные учения в Балтийском регионе, и в Литве в частности, практически не прекращаются — одни заканчиваются, начинаются тут же другие», — полагает аналитик.

Однако основным противником для НАТО всё же остаётся Россия, считает Межевич. По словам Межевича, своими учениями Североатлантический альянс «стремится усилить напряжённость у российских границ».

«России приходится реагировать на увеличение военного контингента в Восточной Европе», — отметил аналитик.

Флаг НАТО

Reuters

© Ints Kalnins

Как уточнил Кнутов, «опасность заключается в том, что после учений вдоль российских границ техника и вооружения альянса остаются на местах, а убывает только личный состав».

«То есть если потребуется быстро нарастить группировку НАТО на границе, то тут много времени не потребуется, потому что техника уже переброшена. Нужно будет лишь передислоцировать личный состав. Это крайне опасные тенденции, о которых Россия сообщает своим западным коллегам, но они на это никак не реагируют», — констатировал эксперт.

Межевич, со своей стороны, отметил, что активность НАТО у российских границ создаёт немалые риски как для России, так и для самого альянса из-за «непредвиденных происшествий».

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«Дело в том, что во время учений блока нередко происходят экстраординарные инциденты с участием военных НАТО. Стоит только вспомнить ошибочный пуск ракеты над Эстонией, которую до сих пор не смогли найти. И трудно себе даже представить, какая трагедия могла бы разыграться, если бы этот вид оружия полетел в сторону России и достиг бы её территории», — заявил аналитик.

При этом Межевич подчеркнул, что «провокации постоянно готовит именно натовская сторона».

«Причём в ряде случаев Вильнюс тут играет активную роль. Не НАТО уговаривает Литву стать страной, на территории которой проводится такое большое количество манёвров, а скорее наоборот — именно она настаивает на том, чтобы устроить очередную «акцию» у российских границ. И всё это несмотря на то, что проведение учений НАТО отражается негативно и на безопасности местных жителей», — сообщил эксперт.

Рассуждая о том, зачем Вильнюс фактически сам выступает инициатором усиления активности учений на своей территории, Межевич отметил, что одна из причин — внутриполитическая.

«Литовская власть нуждается в объединении населения. Для этого нужна угроза, в Литве очень трудно продать, например, китайскую угрозу, ведь Китай далеко. Поэтому используется старый тухловатый миф о России, которая во всём виновата. Этот миф используется в Литве уже очень долгое время», — сказал аналитик.

Вторая причина — это финансовая выгода от учений НАТО для литовского руководства, полагает Межевич.