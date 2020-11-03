В Литве стартовали учения НАТО с участием трёх тысяч военных

Короткая ссылка
В Литве стартовали учения НАТО Geležinis Vilkas 2020 («Железный волк — 2020») при участии трёх тыс. военнослужащих республики и девяти других государств — членов Североатлантического альянса.
В Литве стартовали учения НАТО с участием трёх тысяч военных
  • AFP

Об этом сообщает командование вооружённых сил Литвы.

«Всего в учении примут участие около тысячи единиц военной техники — танки, БМП, бронетранспортеры, артиллерийские пушки, машины снабжения и административного назначения и более 3 тыс. солдат из Литвы и девяти союзников по НАТО», — говорится в пресс-релизе.

Как отметили в Литве, учения проходят «для оценки готовности боевой группы фронтовых сил НАТО», а также взаимодействия с мотострелковой бригадой литовской армии и другими членами НАТО.

В ходе учений будут использоваться имитационные боеприпасы и пиротехника.

Учения продлятся до 17 ноября.

В конце сентября в Минобороны Литвы прокомментировали присутствие контингента США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить