В Литве стартовали учения НАТО с участием трёх тысяч военных

В Литве стартовали учения НАТО Geležinis Vilkas 2020 («Железный волк — 2020») при участии трёх тыс. военнослужащих республики и девяти других государств — членов Североатлантического альянса.

Об этом сообщает командование вооружённых сил Литвы.

«Всего в учении примут участие около тысячи единиц военной техники — танки, БМП, бронетранспортеры, артиллерийские пушки, машины снабжения и административного назначения и более 3 тыс. солдат из Литвы и девяти союзников по НАТО», — говорится в пресс-релизе.

Как отметили в Литве, учения проходят «для оценки готовности боевой группы фронтовых сил НАТО», а также взаимодействия с мотострелковой бригадой литовской армии и другими членами НАТО.

В ходе учений будут использоваться имитационные боеприпасы и пиротехника.

Учения продлятся до 17 ноября.

В конце сентября в Минобороны Литвы прокомментировали присутствие контингента США.