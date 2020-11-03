В Литве стартовали учения НАТО с участием трёх тысяч военных
- AFP
Об этом сообщает командование вооружённых сил Литвы.
«Всего в учении примут участие около тысячи единиц военной техники — танки, БМП, бронетранспортеры, артиллерийские пушки, машины снабжения и административного назначения и более 3 тыс. солдат из Литвы и девяти союзников по НАТО», — говорится в пресс-релизе.
Как отметили в Литве, учения проходят «для оценки готовности боевой группы фронтовых сил НАТО», а также взаимодействия с мотострелковой бригадой литовской армии и другими членами НАТО.
В ходе учений будут использоваться имитационные боеприпасы и пиротехника.
Учения продлятся до 17 ноября.
В конце сентября в Минобороны Литвы прокомментировали присутствие контингента США.