В Минобороны Литвы прокомментировали присутствие контингента США

Короткая ссылка
Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил, что размещение в Литве подразделений армии США осуществляется в рамках планов военного сотрудничества и никак не связано с событиями в регионе.
В Минобороны Литвы прокомментировали присутствие контингента США
  • Reuters

«Это заранее спланированная переброска американских военных для участия в совместных учениях, не имеющая отношения к событиям, происходящим в регионе», — приводит ТАСС его слова.

Американский бронетанковый батальон с танками Abrams, боевыми машинами пехоты Bradley, вездеходами и другой техникой общим числом до 40 единиц будет находиться в Литве до середины ноября, после чего на смену ему должно прибыть на полгода другое подразделение армии США батальонного уровня.

Ранее Кароблис заявил, что совместные российско-белорусские военные учения в Брестской области для Литвы непосредственной угрозы не представляют.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить