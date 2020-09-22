В Минобороны Литвы прокомментировали присутствие контингента США
- Reuters
«Это заранее спланированная переброска американских военных для участия в совместных учениях, не имеющая отношения к событиям, происходящим в регионе», — приводит ТАСС его слова.
Американский бронетанковый батальон с танками Abrams, боевыми машинами пехоты Bradley, вездеходами и другой техникой общим числом до 40 единиц будет находиться в Литве до середины ноября, после чего на смену ему должно прибыть на полгода другое подразделение армии США батальонного уровня.
Ранее Кароблис заявил, что совместные российско-белорусские военные учения в Брестской области для Литвы непосредственной угрозы не представляют.