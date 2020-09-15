В Литве оценили военные учения России и Белоруссии

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Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что совместные российско-белорусские военные учения в Брестской области для Литвы непосредственной угрозы не представляют.
В Литве оценили военные учения России и Белоруссии
  • РИА Новости

«Проводятся плановые учения, о которых мы были информированы. Больших рисков от них, непосредственной угрозы для национальной безопасности мы не видим», —  приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «размещённые в Литве подразделения стран — членов НАТО служат средством сдерживания и носят исключительно оборонительный характер».

Также Кароблис выразил обеспокоенность наращиванием военной составляющей в Калининградской области.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие прибыли в Белоруссию для участия в тактическом учении «Славянское братство — 2020».

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