В Литве оценили военные учения России и Белоруссии

Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что совместные российско-белорусские военные учения в Брестской области для Литвы непосредственной угрозы не представляют.

«Проводятся плановые учения, о которых мы были информированы. Больших рисков от них, непосредственной угрозы для национальной безопасности мы не видим», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «размещённые в Литве подразделения стран — членов НАТО служат средством сдерживания и носят исключительно оборонительный характер».

Также Кароблис выразил обеспокоенность наращиванием военной составляющей в Калининградской области.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие прибыли в Белоруссию для участия в тактическом учении «Славянское братство — 2020».